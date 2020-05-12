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Kılıçdaroğlu'nun avukatından Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Tezcan, YouTube konuşmasında, “Bir daha sokağa çıkarsak listelerden kimleri toplayacağımızdan haberiniz var mı? Karınızı, çocuğunuzu nasıl koruyacaksınız? Erdoğan’ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede” demişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dün yayınladığı twitter mesajında “Yeter artık, Fatih Tezcan isimli densize haddini bildirmek şart oldu! Yarın sabah erkenden bu meczup hakkında bizzat suç duyurusunda bulunacağım! Üstelik tüm süreci özel olarak takip edeceğim! Mutlaka ceza almasını sağlayacağım!” diye yazmıştı.

celal celık

Celâl Çelik, bugün yayınladığı tweet’inde ise sözünü yerine getirdiğini şu açıklama ile duyurdu:

“Sözümün ilk aşamasını tuttum! Fatih Tezcan isimli densiz hakkında;

1- Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK 216)
2- Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit (TCK 213) suçlarından suç duyurusunda bulundum! Peşini bırakmayacağım!”

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NE OLMUŞTU?

Darbe tartışmaları üzerine You Toube kanalı üzerinden paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu’na ağır eleştirilerde bulunan Fatih Tezcan, "Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız ? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" ifadelerini kullanmış, "Fatih Tezcan" başlığı uzun süre Twitter'da gündem olmuştu.

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