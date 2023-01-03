Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den dikkat çeken 'Kürt hakları' açıklaması! "Adı özerklik veya başka türlü konulabilir"

Seçim tarihi yaklaştıkça siyasi partiler projelerine ve vaatlerine netlik kazandırmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Kürt hakları konusunda CHP'nin vizyonuna dair yaptığı açıklamalar tartışmaları beraberinde getirdi. Elçi'nin açıklamasında kullandığı 'özerklik' ifadesi ayrıca dikkat çekti.

"KÜRTLER VE DİĞER HALKLAR İÇİN YETKİLER DAĞITILMALI"

CHP Genel Merkezinde Rudaw'a açıklamalarda bulunan Elçi, CHP'nin 'Kürt hakları konusunda ne gibi projesi bulunduğu' konusunda şunları söyledi:

"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz; artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması zaten gerekli."