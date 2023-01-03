HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den dikkat çeken 'Kürt hakları' açıklaması! "Adı özerklik veya başka türlü konulabilir"

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den dikkat çeken 'Kürt hakları' açıklaması! "Adı özerklik veya başka türlü konulabilir"

03.01.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Şırnak Baro Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı avukat Nuşirevan Elçi, CHP'nin Kürt hakları konusundaki projeleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada Elçi, partinin projeleri olduğunu söyleyerek "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den dikkat çeken 'Kürt hakları' açıklaması! "Adı özerklik veya başka türlü konulabilir"

Seçim tarihi yaklaştıkça siyasi partiler projelerine ve vaatlerine netlik kazandırmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Kürt hakları konusunda CHP'nin vizyonuna dair yaptığı açıklamalar tartışmaları beraberinde getirdi. Elçi'nin açıklamasında kullandığı 'özerklik' ifadesi ayrıca dikkat çekti.

Başlıksız-7

"KÜRTLER VE DİĞER HALKLAR İÇİN YETKİLER DAĞITILMALI"

CHP Genel Merkezinde Rudaw'a açıklamalarda bulunan Elçi, CHP'nin 'Kürt hakları konusunda ne gibi projesi bulunduğu' konusunda şunları söyledi:

"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz; artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması zaten gerekli."

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'14 Mayıs' iddiası: AK Parti mutabakata vardı!'14 Mayıs' iddiası: AK Parti mutabakata vardı!
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!
Sınırlar kaldırıldı! Bir ülke daha Schengen bölgesindeSınırlar kaldırıldı! Bir ülke daha Schengen bölgesinde
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

Çiğli Belediyesine girmek istedi, çantasından satır, bıçak ve çekiç çıktı! 'Yılbaşını kutlamaya geldim'

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.