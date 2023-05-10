Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sahnenin karşısına asıldı! Demirtaş detayı... AK Partili isim paylaştı: 'Hayırdır yazıyı mı göremediniz?'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 5 gün kala Düzce'deki mitingde konuşan Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu sahnenin karşısına asılan bir pankart ise dikkat çekti.

AK PARTİLİ KESİR PAYLAŞTI: "HAYIRDIR YAZIYI MI GÖREMEDİNİZ?"

Bir binaya asılan pankartın görüntüsünü paylaşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Kesir, "Bay bay Kemal, soruya cevap vermeden gitmişsiniz. Hayırdır yazıyı mı göremediniz, biz mi duyamadık?" ifadelerine yer verdi.

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı anlara ait fotoğraf karesinin olduğu söz konusu pankaratta "Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım' diye" ifadelerinin yer aldığı görüldü.