HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sahnenin karşısına asıldı! Demirtaş detayı... AK Partili isim paylaştı: 'Hayırdır yazıyı mı göremediniz?'

Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sahnenin karşısına asıldı! Demirtaş detayı... AK Partili isim paylaştı: 'Hayırdır yazıyı mı göremediniz?'

10.05.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce'deki mitingde konuştuğu sırada sahnenin karşısına asılan pankart dikkat çekti. Söz konusu pankartın görüntüsünü paylaşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Kesir, "Soruya cevap vermeden gitmişsiniz. Hayırdır yazıyı mı göremediniz, biz mi duyamadık? " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sahnenin karşısına asıldı! Demirtaş detayı... AK Partili isim paylaştı: 'Hayırdır yazıyı mı göremediniz?'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 5 gün kala Düzce'deki mitingde konuşan Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu sahnenin karşısına asılan bir pankart ise dikkat çekti.

AK PARTİLİ KESİR PAYLAŞTI: "HAYIRDIR YAZIYI MI GÖREMEDİNİZ?"

Bir binaya asılan pankartın görüntüsünü paylaşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Kesir, "Bay bay Kemal, soruya cevap vermeden gitmişsiniz. Hayırdır yazıyı mı göremediniz, biz mi duyamadık?" ifadelerine yer verdi.

ADASFAFF

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı anlara ait fotoğraf karesinin olduğu söz konusu pankaratta "Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım' diye" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

HKHK

Pusulada 'siyah nokta' tartışması! Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"
Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandıPolisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kameradaSokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
Düzce Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.