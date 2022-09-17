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Kılıçdaroğlu, Özal ve Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti

17.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Topkapı Anıt Mezar'a giderek ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.

ÖZAL'IN MEZARINI DA ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı. Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.

AA-20220917-28919695-28919694-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_OZAL_VE_MENDERESIN_ANIT_MEZARLARINI_ZIYARET_ETTI

İMAMOĞLU DA EŞLİK ETTİ

Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

AA-20220917-28919695-28919692-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_OZAL_VE_MENDERESIN_ANIT_MEZARLARINI_ZIYARET_ETTI

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Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Turgut Özal
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