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Kılıçdaroğlu partililere bu talimatı verdi! CHP sahaya iniyor, artık her salı...

06.07.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatile girmesiyle birlikte CHP, saha çalışmalarını artırma kararı aldı. 'Devamlı halkın arasında olacağız' talimatını veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ile gidecek. Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de başlattığı Milletin Sesi mitinglerine de 24 Temmuz’da Balıkesir’de devam edeceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu partililere bu talimatı verdi! CHP sahaya iniyor, artık her salı...

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere bir yıldan az bir süre kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kolları sıvadı. Pazartesi günkü CHP MYK toplantısında, parti TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte saha çalışmalarını artırma kararı aldı. 'Devamlı halkın arasında olacağız' talimatını veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ile gidecek. Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de başlattığı Milletin Sesi mitinglerine de 24 Temmuz’da Balıkesir’de devam edeceği öğrenildi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN TALİMAT! 'DEVAMLI HALKIN ARASINDA OLACAĞIZ"

Cumhuriyet'in haberine göre CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda TBMM’nin tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alındı. Bu kapsamda, Meclis’in kapalı olduğu süreçte Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ile gidecek, saat 13.30’daki grup toplantıları partili milletvekillerinin de katılımıyla Meclis açıkmış gibi sürecek. Toplantılar ilin durumuna göre açık havada ya da kapalı salonlarda yapılacak. MYK toplantısında konuya ilişkin “Devamlı halkın arasında olacağız” dediği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine de grup toplantısı sonrası gittikleri ilde saha çalışmaları yapmalarına yönelik talimat verdiği belirtildi. Milletvekillerinin saha çalışmaları kapsamında kanaat önderlerine, meslek örgütlerine, odalara ve esnaf ziyaretine gideceği aktarıldı.

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24 TEMMUZ'DA BALIKESİR'DE MİTİNG YAPILACAK

Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de başlattığı ve İstanbul’da sürdürdüğü Milletin Sesi mitinglerine de 24 Temmuz’da Balıkesir’de devam edeceği öğrenildi. Mitingde yine Kılıçdaroğlu’ndan önce kürsüye farklı kesimlerden yurttaşların çıkartılacağı ve konuşma yapacağı belirtildi.

Öte yandan, her salı yapacağı konuşmalar haricinde Kılıçdaroğlu’nun il ziyaretlerini de sürdüreceği; muhtarlar, kanaat önderleri buluşmaları gibi programlarını sürdüreceği belirtildi. Grup toplantısının yapıldığı ilde saha çalışmalarını tamamlayan vekillerin ise illerine döneceği ve buralarda da seçmenlerle bir arada olacağı kaydedildi. Vekillerin ayrıca nisan döneminde olduğu gibi farklı illere de çıkartmalar yapabileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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