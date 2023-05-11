HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu video paylaşarak açıklamıştı! Aliyev'den o projeye tepki geldi... "Hevesleri kursaklarında kalacak"

Kılıçdaroğlu video paylaşarak açıklamıştı! Aliyev'den o projeye tepki geldi... "Hevesleri kursaklarında kalacak"

11.05.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle sosyal medya hesabından seçim yaklaştıkça dikkat çeken projelerini açıklıyor. Bu projelerden biri de 'tarihi İpek Yolu’nu canlandırma' olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tepki geldi.

Kılıçdaroğlu video paylaşarak açıklamıştı! Aliyev'den o projeye tepki geldi... "Hevesleri kursaklarında kalacak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Millet İttifakı Çumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarihi İpek Yolu’nu canlandırma projesinde Azerbaycan’a yer vermemesine tepki gösterdi.

Azerbaycan’ın Avrasya’daki ulaşım merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Aliyev şöyle konuştu:

“Haydar Aliyev’in girişimiyle Azerbaycan’da Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Taşımacılık Koridoru konulu çok büyük ve prestijli bir uluslararası konferans düzenlendiğini hatırlatmak isterim. Bugün ‘Orta Koridor’ dediğimiz Avrupa-Kafkasya-Asya projesinin temeli o yıllarda atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçişi o yıllarda belirlenmişti. Ancak bazıları istemedi. Ne yazık ki bugün bile Azerbaycan’ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var. Onların hevesleri kursaklarında kalacak.”

KILIÇDAROĞLU’NUN PROJESİ İRAN ÜZERİNDEN GEÇİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs’ta sosyal medya hesabından “Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün yolu” başlığıyla paylaştığı bir videoda İpek Yolu’nu canlandırma projesinin detaylarını şöyle açıklamıştı:

"Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız. Yani Türkiye’yi Çin’e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün, Türkiye’den Gürbulak ve Kapıköy’den çıkarak, İran’da Tebriz ve Tahran’ı, Türkmenistan’da Aşkabat’ı, Özbekistan’da Taşkent’i ve Kazakistan’da da Almatı’yı geçerek Çin’e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin’in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak."

Orta Koridor projesi Türkiye’den başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi’ne, buradan da Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergahını takip ederek Çin’e uzanıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sert çıkış! 'Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları...'Çok sert çıkış! 'Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları...'
Mitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldiMitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi
Bakan Bilgin'den memur zamları ile ilgili açıklama!Bakan Bilgin'den memur zamları ile ilgili açıklama!
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu İlham Aliyev

En Çok Okunan Haberler

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlara soruşturma

Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlara soruşturma

Türkiye o soruların yanıtını arıyor!

Türkiye o soruların yanıtını arıyor!

Millet İttifakı'ndan peş peşe 'Bakanlık' açıklaması!

Millet İttifakı'ndan peş peşe 'Bakanlık' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.