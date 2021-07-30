Kılıçdaroğlu: Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bunların her şeyi, hiç ettikleri 128 milyar dolar hikayesine benzemeye başladı. Var gibi ama yok gibi de… Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar." ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.

Videoda ise orman yangınlarından görüntüler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'söndürme uçakları'na ilişkin tepki gören açıklamaları yer aldı.

Bunların her şeyi, hiç ettikleri 128 milyar dolar hikayesine benzemeye başladı. Var gibi ama yok gibi de…

Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar. pic.twitter.com/SbM0kAGINr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 30, 2021

Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Türk Hava Kurumu'nun (THK), 2002’de yangınları söndürmek üzere 19 uçağı vardı. 19 pilotu vardı. Bu uçaklardan 4’ü İstanbul’da, 4’ü İzmir’de, 4’ü Çanakkale’de, 4’ü Edremit’te bekliyordu. 3 uçak da sürekli havada seyir, sefer halinde. Yangın çıkarsa hemen müdahale etmek için. Peki şimdi sormamız gerekiyor, 2002’de 19 pilot ve 19 yangın söndürme uçağımız varken neden şimdi yok? Nereye gitti bu uçaklar? Bana şu, örneğin, Allah aşkına bir Allah’ın kulu çıkıp anlatsın. Yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı ya?" ifadelerini kullanmıştı.



