Kilis ve Gaziantep'te 'süper hücre' etkili oldu: Ceviz büyüklüğündeki dolular görenleri şaşırttı, yollar beyaza büründü! Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu uyarı

Adıyaman ve Şanlıurfa'nın ardından şiddetli yağışlar Kilis ve Gaziantep'te etkili oldu. Şiddetli yağmur ve dolunun etkili olduğu kentlerde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kilis ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandığı belirtilirken, gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 11 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

"GÖK DELİNDİ"

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Gaziantep ve ilçelerinde gece saatlerinde geceyi aydınlatan şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi.

Hazırlıksız yakalan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI

Kilis ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandığı aktarıldı.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep için turuncu, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis için sarı uyarıda bulundu.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



