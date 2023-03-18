HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kilis ve Gaziantep'te 'süper hücre' etkili oldu: Ceviz büyüklüğündeki dolular görenleri şaşırttı, yollar beyaza büründü! Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu uyarı

Kilis ve Gaziantep'te 'süper hücre' etkili oldu: Ceviz büyüklüğündeki dolular görenleri şaşırttı, yollar beyaza büründü! Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu uyarı

18.03.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis ve Gaziantep'te dün şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın görüntüleri kaydedilirken Kilis ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandığı belirtildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 11 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

Kilis ve Gaziantep'te 'süper hücre' etkili oldu: Ceviz büyüklüğündeki dolular görenleri şaşırttı, yollar beyaza büründü! Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu uyarı

Adıyaman ve Şanlıurfa'nın ardından şiddetli yağışlar Kilis ve Gaziantep'te etkili oldu. Şiddetli yağmur ve dolunun etkili olduğu kentlerde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kilis ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandığı belirtilirken, gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 11 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

5

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

AW850490_02

"GÖK DELİNDİ"

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu.

4

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Gaziantep ve ilçelerinde gece saatlerinde geceyi aydınlatan şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi.

AW850495_02

Hazırlıksız yakalan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI

Kilis ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandığı aktarıldı.

AW850495_01

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep için turuncu, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis için sarı uyarıda bulundu.

5

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!
HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklamaHDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa ettiSavcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti
Anahtar Kelimeler:
yağmur Gaziantep Kilis dolu

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!

Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!

Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket!

Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket!

Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar

Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar

Togg'dan yeni görüntüler geldi!

Togg'dan yeni görüntüler geldi!

'Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol' TBMM'de!

'Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol' TBMM'de!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.