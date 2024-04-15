Kilisede can pazarı! Canlı yayında vaaz veren piskoposu defalarca bıçakladı...

The Mirror'da yer alan habere göre, Sydney'in Walkley bölgesinde yer alan kilisede piskoposa bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kilisenin YouTube sayfasının canlı yayında olduğu o anlar saniye saniye kaydedilirken kilisenin piskoposu Emmanuel defalarca bıçaklandı.

BİR ANDA SALDIRDI, DEFALARCA BIÇAKLADI

Piskopos Emmanuel vaaz verdiği sırada dinleyicilerden birisi ayağa kalkıp elindeki bıçakla mihraba yöneldi.

Şahıs o sırada vaaz veren Emmanuel'i yüzünden ve başından defalarca bıçakladıktan sonra çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayda en az üç kişinin daha bıçaklandığı bildirilirken, polis bıçaklananların hayati tehlikesi olmadığını ve tedavi altında olduklarını bildirdi.

SYDNEY'DE OLAYLI GÜNLER YAŞANIYOR

Sydney'de bu olay haricinde geçtiğimiz cumartesi günü de bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti.







