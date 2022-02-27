HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kilometre dolandırıcılığını fark etti! O dava sonuçlandı

Kilometre dolandırıcılığını fark etti! O dava sonuçlandı

27.02.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir kişi, satın aldığın ikinci el otomobilin kilometresinin mile çevrildiğini fark etti. Aracın ilandakinden daha fazla kilometre yaptığını tespit eden kişi, aracı satın aldığı oto galeriye dava açtı. Davası lehine sonuçlanan kişi, "Aracı satan tarafından bize 46 bin lira ödenmesi hükmedildi." ifadelerini kullandı.

Kilometre dolandırıcılığını fark etti! O dava sonuçlandı

Osmaniye'de satın aldığı otomobilin kilometre sayacının mile çevrildiğini ve aracın ilanda yazılandan daha fazla kilometre yaptığını tespit eden kişi, oto galericisine açtığı davayı kazandı.

Düziçi ilçesinde yaşayan Şamil Tıraş, AA muhabirine, 6 ay önce kardeşinin bir internet sitesinde otomobil ilanı gördüğünü, kendisinin de aracı beğenip satın almak için Aydın'ın Nazilli ilçesine gittiğini söyledi.

KİLOMETREYİ MİLE ÇEVİRDİLER!

İlanda 150 bin kilometre olarak belirtilen otomobili 168 bin lira vererek aldığını aktaran Tıraş, "Aracı satın aldıktan sonra benzin almak için durduğumuzda kilometre sayacının mile çevrildiğini fark ettik. Aracın 150 bin milde olduğunu öğrendik ve hemen aldığımız yere geri götürdük. Aldığımız kişilere 'noter masrafınızı verelim, bu aracı geri alın' dedik. Ticaretin bittiğini, paranın alındığını ve aracı geri alamayacaklarını söylediler." diye konuştu.

Tıraş, aracın geri alınmaması üzerine dava açtığını belirtti.

23

DAVA LEHİNE SONUÇLANDI

Davanın lehlerine sonuçlandığını dile getiren Tıraş, şunları kaydetti:

"Aracı satan tarafından bize 46 bin lira ödenmesi hükmedildi. İlanda aracın 150 bin kilometrede olduğu yazıyordu, ancak araç 150 bin mildeydi. Aracı aldıktan bir ay sonra bu olaylar nedeniyle 10-15 bin lira zararına sattık. Ama davanın lehimize sonuçlanmasına çok mutlu olduk." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
Almanya'dan silah yardımı! Almanya'dan silah yardımı!
Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Putin'den 'özel savaş görevi durumuna geçin' emri

Putin'den 'özel savaş görevi durumuna geçin' emri

'Müzakere görüşmesi Belarus'ta olmayacak'

'Müzakere görüşmesi Belarus'ta olmayacak'

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

İlginizi Çekebilir

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.