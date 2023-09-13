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Kim Jong-un'u gören Putin sevincini gizlemedi! 'Silah pazarlığı' iddiaları gölgesinde kritik görüşme: Zamanlamasına dikkat çekti

13.09.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkesinden şaşaalı bir törenle ayrılan zırhlı tren yolculuğuyla Rusya'ya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rusya'yı yıllardır ziyaret etmeyen Kim'i gören Putin sevincini gizlemedi. Dünyanın takip ettiği görüşmenin silah pazarlığı için gerçekleştiği iddiaları konuşuluyor! Görüşme öncesi ABD'den de ses getiren bir çağrı gelmişti.

Kim Jong-un'u gören Putin sevincini gizlemedi! 'Silah pazarlığı' iddiaları gölgesinde kritik görüşme: Zamanlamasına dikkat çekti

En son 2019'da Rusya'yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Putin'in daveti üzerine Rusya'ya geldi. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi yakından takip edilen Putin, Kim Jong-un'a uzay üssünü gezdirdi.

GÖRÜŞMEYİ KREMLİN AÇIKLADI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kim Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.

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PUTİN: ZİYARETİN TARİHİ ÖNEMLİ

Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

ANGARA'YI İNCELEDİLER

Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.

Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.

KİM, ÖZEL TRENLE GELDİ

Kim, Vostoçniy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel tren ile geldi ve üsse arabayla geçti.

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Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

SİLAH PAZARLIĞI YAPACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü belirterek, "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise ABD basını, Kim'in Putin ile silah pazarlığı yapmak üzere Rusya’ya gideceğini öne sürmüştü. Liderlerin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı sağlaması karşılığında Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlamasını öngören planı masaya yatıracağı iddia edilmişti.

ABD'DEN KİM'E ÇAĞRI

Liderlerin kritik görüşmesi öncesi ise ABD'den uyarı niteliğinde bir çağrı gelmişti. Kim ve Putin'in görüşmesinde potansiyel bir silah anlaşmasının gündeme geleceğini vurgulayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Kuzey Kore'yi, Pyongyang'ın Rusya'ya silah sağlamama veya satmama konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere uymaya çağırıyoruz." demişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya Vladimir Putin Kim Jong-un

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