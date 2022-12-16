Kim Milyoner Olmak İster'in olay olan sorusu sonrası akın ettiler! Batu Alıcı cevap vermemişti merak edenler oraya koştu

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 1 milyon TL'lik soru, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ulaşınca tüm Türkiye, bu önemli soruyu merak etmeye başlamıştı. Soru ise 'Hangisi Dede Korkut Hikâyelerindeki karakterlerden biri değildir?' olmuştu. Şıklarda da Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek ve Bayındır Han yer almıştı. Batu Alıcı, soruyu gördükten sonra yarışmadan çekilmiş ve 400 bin TL kazanmıştı. Sorunun cevabının ise Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Gazi'nin hanımı Bala Hatun olduğu açıklanmıştı. İşte o soru Bala Hatun kabrini ziyaretçi akınına uğradı.

"'BALA HATUN TÜRBESİ NEREDE?' DİYE SORUYORLAR"

Programda Kenan İmirzalıoğlu, Şeyh Edebali ile Osman Gazi arasından geçen ve Kutlu Çınar' rüyası olarak adlandırılan rüyayı da anlatmış ve yarışmacıya teşekkür etmişti. Bu olayın ardından Şeyh Edebali türbesi içindeki Bala Hatun kabrini ziyaret edenlerin sayısı arttı.

Türbedeki ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış olduğunu anlatan Bilecik Valiliği personeli Engin Beyce, "Osmanlı tarihine de ışık tutmuş olan Bilecik, bugün evlerimizde izlediğimiz televizyon kanallarında Osman Gazi, Ertuğrul Gazi dizilerinde ilimizi tanıtma noktasında üst seviyelere çıkmaktadır. Bu hafta da ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında da başarı elde etmiş olan Batu Alıcı buradan tebrik etmek istiyorum. Kenan İmirzalıoğlu’nun sormuş olduğu soru, Bilecik’imizi tanıtma noktasında da turizm açısından da bizlere destek olmuştur. 1 milyonluk soru şöyleydi; ‘Hangisi Dede Korkut masallarındaki karakterlerden birisi değildir?’ sorusunun cevabı da Bala Hatun’du. Bugün ilimizi ziyarete gelen misafirlerimizde yine Şeyh Edebali Hazretlerini ziyaret etmekle beraber burada bulunan Bala Hatun türbesini de sık sık ziyaret etmeleri de yine turizm açısından çok büyük destek olmuştur. Kenan beyinde kutlu çınar rüyasını o sahnede anlatmasından dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Yarışma sonrasında da sık sık ziyarette bulunan misafirlerimiz burada Şeyh Edebali Hazretlerini ziyaret etme esnalarında da bu yayından sonra da Bala Hatun’un türbesinin nerede olduğunu sorarak buradaki ziyaretlerini üst seviyeye çıkmasından da memnunuz" dedi.

"KUTLU RÜYADA OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULMASI MÜJDELENMİŞ"

Beyce, açıklamasının devamında, "Şeyh Edebali Hazretleri’nin dergâhına da sık sık ziyaret eden Osman yine bir gün ziyaretleri esnasında yorgun olduğunu anlayan Şeyh Edebali Hazretleri, 'Oğul yorgunsun bu akşam dergâhımızda sizleri misafir edelim' der. Osman Gazi’de bu teklifi kabul eder. Kendisine ayrılmış olan odaya geçip ayaklarını uzatıp dinlenmek ister fakat bakar ki duvarda asılı Kuran-ı Kerim’i görünce peygamberimize ve Müslümanlığa sonsuz hürmetinden dolayı da ayaklarını uzatıp uyumak istemez. Kuran-ı Kerim’i eline alır ve 6 saat boyunca okuduğu söylenmektedir. Tabi ki sabaha karşı uykuya dalar kalır. Sabah uyandığında rüyasında Şeyh Edebali Hazretleri’nin göğsünden çıkan bir ay parçası yükselir, yükselir, yükselir ve dolunay vaziyetini alır. Tekrar o ay parçası Osman Gazi’nin göğsüne girer. Osman Gazi’nin karnından çıkan bir çınar ağacı büyür büyür, büyür, dalları ve kökleri tüm dünyayı sarar. Gölgesinin altında İ'lâ'yı Kelimetullah uğruna mücadele eden insanlar toplandığını görür. Tabi ki bu rüya önemli bir rüyadır onun için. Hemen Şeyh’ine anlatması gerekir. Sabah abdestini yenileyip sabah namazını eda ettikten sonra Şeyh’in huzuruna geçer. Rüyasını anlatır. Şeyh Edebali Hazretleri de rüyayı şu şekilde yorumlar; 'Müjdeler olsun Ey Oğul, senin ve senin soyundan gelecek nesle Allah'u Teâla bir beylik bir devlet bir imparatorluk bahşetmiştir. Benim göğsümden çıkan ay parçası kızım Bala Hatun helalindir' diyerek o kutlu rüyayı orada Osmanlı Devleti’nin kurulmasını müjdelemesini vermiş diyebiliriz" dedi.

"KENAN İMİRZALIOĞLU VE YARIŞMADA BAŞARI GÖSTEREN BATU ALICI İLE KIYMETLİ AİLESİNİ BİLECİK'E DAVET EDİYORUZ"

Engin Beyce, son olarak, "Bu topraklarda Şeyh Edebali Hazretleri, Osman Gazi, Bala Hatun, at sürüp kılıç kuşanmışlardır. Tabi ki dedesi gibi Osman Gazi ile Bala Hatun’un evladı Alaeddin, dedesinin gittiği yoldan giderek ilim ve fıkıh derslerini vermeye devam etmiştir. Son olarak da Ertuğrul Gazi’nin teri, Şeyh Edebali Hazretleri’nin gözünün feri, Osman Gazi’nin, Bala Hatun’un ayak izlerinin bulunduğu şanlı Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bu topraklardan tüm dünyaya, tüm Müslüman âlemine selam olsun. Biz Bilecik Valiliği olarak da Kenan İmirzalıoğlu ve yarışmada başarı gösteren Batu Alıcı ve kıymetli ailesini Bilecik’te ağırlamaktan, Bilecik'imizin tarihini ve kültürünü burada yaşatmak adı altına kendilerini Bilecik’e davet ediyoruz.

"BALA HATUN ADINI DUYDUĞUMDA ÇOK MERAK ETTİM, GELDİM"

Batman'dan Bilecik'e gelen ve o yarışma programı izleyen Bahar Aktaş ise, "Batman’dan geliyorum buraya. Kenan İmirzalıoğlu programını izledim ve Bala Hatun adını duyduğum için de çok merak ettim ve ziyarete geldim. Hepinizin gelmesini tavsiye ederim" dedi. (İHA)