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Kim, ne zaman koronavirüs aşısı olacak? e-Devlet'ten öğrenilecek

31.12.2020 08:58 | Son Güncelleme:
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Kim, ne zaman koronavirüs aşısı olacak? e-Devlet'ten öğrenilecek

Koronavirüs aşıları dün sabah Türkiye'ye gelirken; kimin, ne zaman aşı olacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacağını belirtirken, aşılama sürecinin e-Devlet üzerinden takip edilebileceği öğrenildi.

Çin'den alınan koronavirüs aşıları dün sabah saatlerinde Türkiye'ye gelirken, aşılar Sağlık Bakanlığı'nın ana deposuna nakledildi.

Aşıların analizlerine zaman kaybetmeden başlanırken, 14 gün sonra aşıların şehirlere dağılarak aşılanmaya başlanması bekleniyor.

KİM, NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında yer alan habere göre vatandaşlar kimin ne zaman aşı olacağını e-Devlet üzerinden görebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılanma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ OLARAK YAPILACAK

İnaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacağını belirten Bakan Koca,
şu ifadelere yer verdi;

"DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP EDİLECEK"

Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır.

Son dakika: Aşı 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacakSon dakika: Aşı 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacak

"PLAN DIŞINDA HİÇBİR ÖNCELİK TANINMAYACAK"

Vatandaşlarımız konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip edebilecektir. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Aşılama önceliğinde bilim kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır. Aşılama programının başarıyla uygulanması için her bir vatandaşımız da bu stratejiye uygun olarak sırasını beklemelidir. Aşılama programımızın başlaması ile birlikte Ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır. Halk Sağlığının korunmasında tüm mevcudiyetimizi ortaya koyarak mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz.

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