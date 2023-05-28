Kimi Beştepe'ye koştu, kimi meydanlara indi! Oy sayımı sürerken dikkat çeken görüntüler: Sevinç gösterilerine başladılar

Son dakika haberi: 2. tur seçimlerinde açılan sandıklar yüzde 100'e yaklaşırken Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı önde götürmesiyle birçok seçmen sevinç gösterilerine başladı.

VATANDAŞLAR MEYDANLARA İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışı önde götürmesiyle sevinç kutlamalarına başlayan vatandaşlar sokaklara inerken birçok noktada konvoylar oluştu. Sevinç kutlamalarının adresleri kent meydanlarında yoğunlaştı.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE KUTLAMALAR BAŞLADI

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. İHA'ya göre; tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.

Gazeteci Adem Metan da Külliye'nin önünden yaptığı yayında vatandaşların kalabalık bir şekilde yürüdüğü anları aktardı.

KÜLLİYE ÖNÜNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Öte yandan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyes'ine gelen vatandaşların yoğun bir kalabalık oluşturduğu görüldü.



