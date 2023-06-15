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  4. Kimi içmeden güne başlayamıyor, kimi de onsuz olmaz diyor! Dünya ısındı olan tiryakilere oldu...

Kimi içmeden güne başlayamıyor, kimi de onsuz olmaz diyor! Dünya ısındı olan tiryakilere oldu...

15.06.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve tiryakilerini kötü haber... Tadından ziyade bu günlerde fiyatıyla gündemde olan kahveye bir darbe de 'El Nino'hava olayından geldi. Gelen zamların sebebi dünyayı ısıtan hava olayı olarak bilinen 'El Nino'nun kahve üretimini vurması olarak gösteriliyor. İşte bütün detaylar...

Kimi içmeden güne başlayamıyor, kimi de onsuz olmaz diyor! Dünya ısındı olan tiryakilere oldu...

Dolar kurunun yükselmesine bağlı olarak fiyatı artan kahve çekirdeklerine yeni bir zam tehditi doğdu. Dünyanın en büyük sorunu haline dönen iklim krizi bu sefer de kahve ve kakao ürünlerini vurdu. Zira bu iki ürün iklim krizinden en çabuk etkilenen ürünler arasında gösteriliyor. Yakın zamanda uzmanlar tarafından başladığı açıklanan 'El Nino' hava olayı kahve üretiminin oldukça zorlaşmasına yol açtı.

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KAHVE FİYATLARI SON 6 AYIN ZİRVESİNDE!

'El Nino' hava olayı, kahve piyasasındaki arzın üzerinde önemli olumsuz etkileri oldu.

Yayımlanan rapora göre 'El Nino' yüzünden kahve fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Küresel olarak artan kahve fiyatlarından Türkiye de nasibini aldı.

Kahvenin kilosunun 300 lirayı aşması özellikle güne kahve içmeden başlayamayan insanlar için oldukça kötü bir haber.

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Anahtar Kelimeler:
kahve el nino

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