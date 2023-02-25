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Kimi korkusundan uyuyamıyor, kiminin içi rahat! İstanbul'daki o binalar dehşete düşürdü, komşular da birbirine düştü: Bizce sağlam, Allah'ın bileceği iş

25.02.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerden sonra vatandaşlar İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen büyük deprem için mega kentteki binalar sorgulanmaya başladı. Yanından geçmenin dahi tehlikeli olduğu kimi binaların yer aldığı kentte 2 binada da kolonların, kirişlerin vahim durumu görülürken komşuların binaların sağlamlığı konusunda görüş ayrılığı yaşaması dikkat çekti.

Kimi korkusundan uyuyamıyor, kiminin içi rahat! İstanbul'daki o binalar dehşete düşürdü, komşular da birbirine düştü: Bizce sağlam, Allah'ın bileceği iş

Kimisi korkusundan uyuyamıyor, kimisinin ise içi rahat. Ancak iki apartmanın ne kadar dayanıklı olduğunu test etmek için betona dokunmak yetti. Betonun, demirin ufalandığı o apartmanların sakinleri sağlamlıkları konusunda farklı düşünseler de sonuç, yapılacak yapı denetim incelemelerinin ardından netleşecek.

"BİZ ÖLDÜKTEN SONRA EVİN DEĞERİ OLSA NE OLUR?"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Bakırköy'deki 5 katlı Zümrüt Apartmanı'nın sakinleri Kahramanmaraş merkezinin hemen ardından bodrum kata indi.

Dışarıdan bakıldığında tek çizik olmayan apartmanın bodrum katında demirin un ufak olduğu, betonun dahi elde kalıp döküldüğü görüldü.

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Apartmanda komşular arasında da anlaşmazlık var. Kimisi "Ben öldükten, komşum öldükten sonra bu evin değeri olsa ne olur, olmasa ne olur?" diyerek geceleri korkusundan uyuyamazken kimisi ise binanın sağlam olduğunu ve tehlike olmadığını düşünüyor. Bodrum katından gelen kareler ise durumun vahametini gözler önüne serdi.

"BİZCE SAĞLAM, ALLAH'IN BİLECEĞİ İŞ"

Fatih'te 1999 öncesi yapılan Çolakoğlu Apartmanı'nda da gözle görülür hasarlar olduğu fark edildi.

Sıvaların, betonların döküldüğü bu binada da komşular binanın sağlamlığı konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Bina sakinlerinden biri "Bizce sağlamdır, yine Allah'ın bileceği bir iş" görüşünü dile getirirken bir başka apartman sakini ise bir an önce yetkililerin gelip kontrol etmesini istedi.

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İki binanın sakinleri de yapı denetim firmalarına başvurdu. Yapılacak incelemler sonucu binalarda oturup oturulamayacağı belirlenecek.

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