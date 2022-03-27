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  4. Kimliği şaşkına çevirdi, 'zehir taciri' çıktı! 2 yıl önce programda...

Kimliği şaşkına çevirdi, 'zehir taciri' çıktı! 2 yıl önce programda...

27.03.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele çağrısında bulunan muhtar Erdoğan Desteci'nin arabasında 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Destici'nin 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunduğu ortaya çıktı.

Kimliği şaşkına çevirdi, 'zehir taciri' çıktı! 2 yıl önce programda...

Samsun'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı. Yapılan aramada arabada 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan muhtar Erdoğan Desteci'nin 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunduğu ortaya çıktı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobili takibe alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı. Polisin araçtaki aramasında bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: BİR KUŞAĞI DAHA KAYBETMEYELİM

Tutuklanan Erdoğan Desteci'nin, 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Programda Desteci, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi? Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Samsun
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