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  4. Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek

Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek

15.10.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini bildirdi.

Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek

Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

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"MEMLEKETİMİZE VE SEKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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