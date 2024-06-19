Kimse anlam veremedi! Çocuk parkında akılalmaz olay: Etraftan toplayıp üzerine döktü... Suç duyurusunda bulunuldu

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Efeler Belediyesi tarafından Efeler Mahallesi’nde açılışı yapılan Emine Nadide Çakılcı Parkı çocukların uğrak noktası haline gelirken, parka gelen çocukların sağlığını tehdit edecek bir olay yaşandı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bir şahıs etraftan topladığı çöpleri çocuk parkının içindeki oyun alanının üzerine döktü. Mahalle sakinleri tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıyan olayda şahsın elinde süpürge ile topladığı çöpleri çocuk parkına döktüğü anlar kaydedildi. Şahsın yaptığına etraftakiler anlam veremezken, çocukların sağlığını hiçe sayan şahıs hakkında Efeler Belediyesi suç duyurusunda bulundu. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





