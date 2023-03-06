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Kimse gerçek yaşını tahmin edemiyor! Botoks olmadan gençleşmenin yolunu buldu! En az 20 yaş küçük duruyor

06.03.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşına göre daha genç gösteren kadınların yaşlanma karşıtı güzellik tüyoları merak ediliyor. Kadınlar daha genç gözükmek için çeşitli yollar arıyor. Kırışıklıkları ve mimik çizgilerini geçirmek için en etkili yolun botoks olduğu düşünülse de evde yapılan doğal çözümler de daha genç gözükmenizi sağlayabiliyor. Kimsenin gerçek yaşını tahmin edemediği bir kadın gençlik sırlarını paylaştı.

Kimse gerçek yaşını tahmin edemiyor! Botoks olmadan gençleşmenin yolunu buldu! En az 20 yaş küçük duruyor

TikTok'ta paylaşım yapan Ella bıçak altına yatmadan daha genç görünmenin yollarını araştırıyor ve 20 yılını alan "yaşlanma karşıtı" bir rutin geliştirdiğini belirtiyor. Ella daha genç ve dinamik görünmek için düzenli olarak yüz masajı yapıyor. Ella yayınladığı videoda kimsenin gerçek yaşını bilemediğini açıkladı.

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İnsanlar Ella'yı her zaman 20'li yaşlarının sonlarında veya 30'larının başındaki bir kadın sanıyor bu yüzden 52 yaşında olduğunu öğrenince şok oluyorlar. Yaşlandıkça daha genç görünme misyonuyla, "geriye doğru yaşlanmasına" yardımcı olabilecek ipuçları ve cilt bakım ürünleri paylaşıyor.

10 SANİYE BOYUNCA ETRAFA BAKIN

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Sağlık bilincine sahip guru, alın ve göz çevresindeki kırışıklıkları gidermeye yardımcı olmak için benzersiz bir yüz masajı geliştirdi. Ella, 10 saniye boyunca yukarıya, aşağıya, sola ve sağa bakmanın size "geniş, güzel gözler" verebileceğini iddia ediyor.

GENÇLEŞME YÖNTEMİNİ BULMAK İÇİN ÇOK ZAMAN HARCADIĞINI AÇIKLIYOR

Ve başka bir videoda, çift çeneyi ortadan kaldırmanın ve boyun çevresindeki cildi sıkı tutmanın kolay bir yolunu gösteriyor. TikToker başını yukarı eğiyor ve ellerini boğazının hemen altına yerleştirerek çenesini dışarı doğru uzatıyor ve bu şekilde 10 saniye bekliyor. Tekniklerini detaylandırdığı web sitesinde, "Yüz kaslarını araştırmak için çok zaman harcadım ve ardından yüzüme 'direnç eğitimi' vermek için bir dizi yüz egzersizi geliştirdim" dedi.

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"Bu egzersizler, tonlu, genç, yaşlanmayan bir yüzü korumama ve bana 'doğal bir yüz germe' sağlamaya devam etmeme yardımcı oldu!" Bazı insanlar ekstra yardım almadan Ella'nın çok genç göründüğüne inanmayı reddetti.

BOTOKS OLMADAN GENÇ GÖZÜKMESİNE İNANMADILAR

Onu kamera karşısında daha genç görünmek için filtreler kullanmakla ve Botox enjekte etmekle suçladılar ve bazıları onu zamanı geri almaya çalıştığı için acımasızca eleştirdiler. Videoya inanmayan bazı sosyal medya kullanıcıları "50 yaşın üzerindesin, böyle giyin!", "Bırak saçın beyazlasın", "Bu kadar makyaj yapmayı bırak!" dedi.

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YAŞLANMAMAK İÇİN KAÇINMANIZ GEREKEN DÖRT ŞEY

Ella, "Nasıl yaşlanacağınız sizin seçiminiz ve cildinizin yorgun görünmesine neden olacak, kaçınmanız gereken dört şey var. Makyajla uyumak, yeterince su içmemek, çok fazla abur cubur yemek ve yeterince uyuyamamak!" dedi.

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