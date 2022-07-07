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Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez! Siyah ayak tırnağı nasıl geçer?

07.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah ayak tırnağı sorunu kış aylarında bir yere kadar gizlenebiliyor. Ancak yaz aylarının kavurucu sıcaklarından ayakların da rahat edebilmesi için terlik ya da sandalet tercih edilir. Siyah ayak tırnağı sorunu hem ağrısı hem de görünümüyle can sıkıcı olabiliyor. Siyah ayak tırnağı genellikle koşularda ortaya çıksa da aslında herkeste çıkabilir. Siyah ayak tırnağından kurtulmak için şunu deneyebilirsiniz.

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez! Siyah ayak tırnağı nasıl geçer?

Siyah ayak tırnağı hem görünümüyle hem de ağrısıyla çok can sıkıcı olabiliyor. Siyah ayak tırnağı tedavisi için evde yapılan bazı uygulamalar denenebilir. Çoğu zaman hastaneye gidecek kadar tehlike oluşturmasa da ağrısından ötürü yürümekte zorlanabilirsiniz.

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SİYAH AYAK TIRNAĞI TEDAVİSİ

Siyah ayak tırnağı tedavisi için birçok yöntem bulunuyor. Basit uygulamalar bulunurken, daha karmaşık tedavi yöntemleri de uygulanabiliyor. Tırnak altındaki kanı akıtmak için koşucuların da uyguladığı ev yapımı yöntemler mevcut. Subungual hematom oluşumu bir travma kaynaklı ise uygulanması gereken yöntem drenajdır. Kan, tırnak sınırlarının dışına taşarsa, kana bir çıkış yolu vermek için bir delik açılır.

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DELMEK ZORUNDA KALINABİLİR

Siyah ayak tırnaklarının tedavisi, nedenine bağlı olarak değişir. Drenaj veya cerrahi müdahale gerektirebilir. Deriden erişim yoksa, drenajın tırnak içinden yapılması gerekir. Çıkış yolunu açmak için tırnağın sert kısmının delinmesi gerekecekti. Bunu evde yapmak mümkün değildir. Bu nedenle doktora veya ayak hastalıkları uzmanlarına başvurmanız gerekiyor.

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ESKİ HALİNE GELMESİ AYLAR SÜREBİLİR

Drenaj yapılmaması durumunda hematom seyrini sürdürecek, tırnak basıncın etkisiyle etinden kopacak ve kan kaybolacaktır. Onun yerine yeni bir tırnak çıkar. Bu tehlikeli olmamakla beraber, sürecin tamamlanması sadece aylar alır.

MANTAR DURUMUNDA...

Mantar enfeksiyonları için antifungal (sentetik farmakolojik ilaçlar) ajanlar seçilir. Atlet ayaklarına kremler nüfuz etmediği için, cilalı ilaçlar tercih edilir. Eğer bu uygulama başarılı olmazsa oral yoldan ilaç alınabilir.

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Son çare olarak subungual melanom oluşumunda cerrahi müdahaleye başvurulabilir. İyileşmeyi sağlamak için tırnağın tamamı çıkarılmalı ve kenar boşuklar açılarak tümör çıkarılmalıdır. Bu sadece uzman bir hekim tarafından uygulanabilecek bir müdahaledir, asla evde kendi başınıza denemeyin. (Posta)


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