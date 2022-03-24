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Kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı! Ortak açıklama geldi

24.03.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G7 liderleri Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Ardından G7 liderleri tarafından ortak bir açıklama yayınlandı. Açıklamada Rusya, Ukrayna’ya saldırılarında kimyasal, biyolojik ve nükleer silah kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı! Ortak açıklama geldi

G7 liderleri Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. G7 ülkelerinin liderleri toplantının ardından yapılan ortak bildiriyle Rusya’yı kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar ile türevlerinin kullanımı tehdidine karşı açıkça uyardı. Bildiride, Rusya tarafından yapılan Ukrayna’nın kimyasal veya nükleer silah kullanma hazırlığında olduğu iddiaları ise dezenformasyon olarak nitelendirildi ve kınandı.

ÜSTÜ KAPALI OLARAK ÇİN'İN PLANLARINA DEĞİNİLDİ

Bildiride, üstü kapalı olarak Çin’in Rusya’ya askeri ve mali yardım yapma planlarına da değinilirken, G7 ülkelerinin Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla destekleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunan ülkelere de benzer kısıtlamaları uygulamak için görüş birliği içerisinde oldukları aktarıldı.
Bildiride, Rusya yönetiminin kendi halkına karşı güç kullanarak uyguladığı ve etkinliği gün geçtikçe artan baskı rejiminden bahsedilerek, G7 ülkelerinin bu durumdan endişe duyduğu belirtildi.

G7 liderleri ayrıca, Rusya’nın G20’de kalması konusunda açıkça bir görüş sergilemese de bundan sonra Rusya’nın uluslararası kuruluşlarda temsil edilmemesi gerektiğini savundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel Kimyasal silah
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