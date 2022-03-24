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  4. SON DAKİKA | NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri! Çin vurgusu dikkat çekti "Liderler anlaştı" mesajı geldi

SON DAKİKA | NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri! Çin vurgusu dikkat çekti "Liderler anlaştı" mesajı geldi

24.03.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: Bugün tüm dünya Ukrayna-Rusya savaşının ele alınacağı NATO zirvesine odaklanmış durumda. Kritik zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. NATO karargahına varan Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerine de başladı. Zirvenin ardından liderlerden ortak bildiri yayımlandı.

SON DAKİKA | NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri! Çin vurgusu dikkat çekti "Liderler anlaştı" mesajı geldi

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı için kritik gün... NATO liderleri bugün Avrupa'nın göbeği Belçika'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirve NATO karargahındaki toplantının ardından liderlerden ortak bildiri yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantının ardından kritik açıklamalar yaptı.

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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Türkiye’yi temsil etmek üzere Brüksel’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

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NATO'DA AİLE FOTOĞRAFI

Macron görüşmesinin ardından Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.

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Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.

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Liderler, daha sonra "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları" toplantısına geçti.

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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sonuçlarının ele alınacağı, Çin’in bu krizdeki rolünün tartışılacağı ve NATO’nun savunmasını güçlendirmek için atacağı adımlar konusunda yeni kararlar alınacağı açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in zirvedeki liderlere hitap edeceğini söylemişti.

(AA-İHA)

LİDERLERDEN ORTAK BİLDİRİ

Kritik zirvenin ardından liderlerin ortak imzasıyla bildiri yayımlandı. Bildiriden öne çıkan başlıklar şu şekilde yer aldı:

  • NATO topraklarının her bir karışı savunulacak.

  • Putin derhal askerlerini Ukrayna'dan çekmeli.

  • Rusya Kiev'in işgali için Belarus'a ekipman gönderiyor. Rusya'nın saldırılarından Belarus'u da sorumlu tutuyoruz. Belarus'u kınıyoruz.

  • Çin Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde destek olmaktan kaçınmalı.

"LİDERLER ANLAŞTI"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Ukrayna halkının yanındayız. Zelenskiy son derece önemli bir mesajla bize hitap etti ve aynı zamanda verdiğimiz büyük destekten dolayı teşekkür etti.

  • Bugün NATO liderleri Ukrayna'ya daha fazla destek olma konusunda anlaştı. Bunlar arasında siber saldırılar da yer alıyor. Kimyasal ve nükleer tehdide karşı da yardım yapılacak.

"GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

  • Çatışmanın Ukrayna sınırını aşmaması için çalışacağız. Bu daha da riskli olabilir.

  • Görülmemiş yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz Rusya'ya ve caydırıcılığımızı, savunmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

  • İttifakın doğu kanadında daha fazla askerimiz olacak, havada da daha fazla savaş uçağıyla savunmamızı güçlendireceğiz.

  • Bugün NATO liderleri Çin'e bir çağrıda bulundu, Rusya'ya destek olmaması konusunda. Çin Rusya'ya ekonomik ya da askeri yardımda, destekte bulunmamalı. Pekin Rusya'nın derhal bir barışçıl çözüm için nüfuzunu kullanmalı. Çin'e verdiğimiz mesaj, dünyanın geri kalanına katılıp Rusya'nın vahşi işgalini kınamaları.

KİMYASAL SİLAH İDDİALARI: "ÇATIŞMANIN DOĞASINI DEĞİŞTİRİR"

  • Belarus'un da bir suç ortağı olarak işgale destek vermeye son vermesi çağrısında bulunuyoruz.

  • Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun çok geniş çaplı sonuçları olacaktır, çok tehlikeli olacaktır. Uluslararası hukukun ihlali anlamına gelecektir.

BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLECEK Mİ?

  • Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyecek, ekipman yardımı olacak. Nereye, ne göndereceğimizin detaylarını paylaşmak mantıklı olmayacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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RABBİM YAR VE YARDIMCIN OLSUN..
ÜLKEMİZİN BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUM.

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