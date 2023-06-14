Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kira fiyatlarındaki artışa yüzde 25 zam sınırı getirilmesi ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları da tetikledi. Bu nedenle ev sahipleri artık kiracıyı evden çıkarmak yerine evi elden çıkarmaya bakıyor, üstelik ederinden daha düşük bir fiyata satmayı da göze alıyorlar.

"ŞU ANDA CAZİBESİNİ TAMAMIYLA YİTİRDİ"

Emlak sitelerinde kiracılı ev ilanlarında günden güne artış gözlenirken gayrimenkul uzmanları yeni dönemin detaylarını anlattı. Atv Haber'de yer alan habere göre; "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez devran tersine döndü" diyen gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "İçinde kiracılı gayrimenkuller düne kadar favoriyken şu anda cazibesini tamamıyla yitirdi" diye konuştu.

Emlakçı Bülent Akgül de ev sahiplerinin kirayı düşük aldıkları için 'Evimizi satışa çıkarmak istiyoruz' dediğini aktardı.

‘YATIRIM İÇİN ALAN BU FIRSATI ASLA KAÇIRMIYOR’

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, konu ile yaptığı açıklamanın devamında ise “Şu anda ilk kez mal sahipleri içinde kiracı olan gayrimenkuller için yüzde 20'lere varan indirimlerle alıcıyı çekmek istiyor. Düşünün ki gayrimenkulünüzün ederi 5 milyon TL ve siz 'Yüzde 20 avantajım söz konusu' deyip rakamı 4 milyon TL'ye çekiyorsunuz ve içindeki kiracıyla vermeyi kabul eden alıcı adayı varsa 'Ben satışa hazırım' diyorsunuz. Yatırım amaçlı alan alıcı adayı varsa bu fırsatı asla kaçırmıyor. Fakat içinde yaşamak istiyorsa, örneğin karı-koca iseler, o zaman o planlarını o ev için yapmamalı.” dedi.

KİRACILI EV SATIN ALIMINDA '6 AY' DETAYI

Başaran ayrıca dairede kiracı otururken evi satan yeni ev sahiplerinin kiracıyı çıkartmak için izlemesi gereken yolu şöyle anlattı:

Yapması gereken ilk şey, tapu devrinden sonra hemen ihtarı çekmek. İhtarı çekip diyor ki 'Yeni gayrimenkul sahibi benim. Mal sahibi olarak artık kirayı bana yatırmanız gerekiyor. 6 ay içerisinde evinizi boşaltmanızı istiyorum.' Kira kontratı 1 yıl daha devam ediyorsa o süreyi beklemek zorunda. Eski kiracıysa çıkarması 6 ay ama yeni kiraya verildiyse o zaman bu süreyi beklemek zorunda. Maksimum 1 yıl, bazen de 1 buçuk yıla kadar devam edebiliyor.



