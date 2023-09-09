HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu kiralık evinden atıldı! Eşyaları ile sokakta kaldı

Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu kiralık evinden atıldı! Eşyaları ile sokakta kaldı

09.09.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş kira artışına boyun eğmeyen Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, ev sahibi tarafından tahliye edildi. İcra memurları tarafından evinden tahliye edilen Kul, eşyalarıyla birlikte geceyi dışarıda geçirdi.

Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu kiralık evinden atıldı! Eşyaları ile sokakta kaldı

Geçtiğimiz yıl Yenigün Mahallesi’nde bulunan bir sitede ev kiralayan ve ilk yılın sonunda ev sahibinin fahiş kira artışı talebini kabul etmeyerek devletin zorunlu hale getirdiği yüzde 25 oranında zam yapan 3 çocuk babası Cengiz Kul, kısa süre sonra eline ulaşan tahliye davası celbi ile büyük şaşkınlık yaşadı. Tahliye taahhütnamesi gerekçe gösterilerek açılan dava sonucunda mahkeme ev sahibini haklı bularak evin tahliye edilmesine karar verdi. Kararın ardından mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesini bekleyen Kul, önceki gün akşam saatlerinde gelen telefon ile büyük bir şok yaşadı. Kul, ev sahibinin avukatı tarafından İcra Dairesi’ne yapılan başvuru ile icra memurlarının tahliye için ikamet adresine geldiğini öğrendi.

AW026410_11

Kendisine her hangi bir süre verilmeden icra yoluyla evi boşaltılan, eşyaları ile birlikte sokakta kalan Cengiz Kul ve ailesi geceyi dışarda geçirdi. Eşi ve bir çocuğu kanser tedavisi gören Kul, uzun zamandır fahiş kira artışı ve tahliye taahhütnamesi dayatması ile mücadele ediyordu.

"BENİ ARAYARAK 13.500 TL KİRA İSTEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Cengiz Kul, “İlk evi tuttuğum zaman bu civarda evler 3-4 bin TL’den kiraya veriliyordu. Ben 5 bin 500 TL’den kiraladım. Anlaşmamız göre bir sonraki yıl zam yapılmayacaktı. Ev sahibim ile anlaşamadık, sitemizde 3-4 kişi tahliye edildi. Ev sahibi diğer binaların 13-15 bin TL’ye verildiğini öğrenmiş. Beni arayarak 13 bin 500 TL kira istedi. Ben devletin önerdiği yasal rakamı söyledim. Ödemeyeceğimi söyleyince tahliye taahhütnamesini hatırlattı, mahkemeden tahliye yönünde karar çıktı” dedi.

AW026410_03

"EŞYALARIMIZIN HEPSİNİ AŞAĞI İNDİRDİLER"

Mahkemeden gerekçeli karar beklerken telefonundan arandığını belirten Kul, “İşyerinde çalışırken aradılar, eve geldiklerini söylediler. Adrese gelmemi istediler, gelmemem durumunda çilingir ile açacaklarını söylediler. Ellerinde tahliye kararı yoktu, beni tahliye ettiler. Eşyalarımızın hepsini aşağı indirdiler. Barınma bizim bir hakkımızdır, biz 8 aydır mücadele ediyoruz. Şuanda tahliye taahhütnamesi zorunlu hale gelmiş durumda. Ya imzalayacak evi kiralayacak ya da imzalamayacak dışarıda kalmaya devam edecek. Bugün iki emlakçı aradım, bana tahliye taahhütnamesine imza atmamı istediler. Tarih kısmını sonradan dolduruyorlar. Biz kiracılar olarak bunu mahkemede ispat edemiyoruz” açıklamasına yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabağ'daki sözde seçimlere sert tepki! "Uluslararası hukukun ihlali"Karabağ'daki sözde seçimlere sert tepki! "Uluslararası hukukun ihlali"
Dünyanın beklediği açıklamada 'Türkiye' detayı!Dünyanın beklediği açıklamada 'Türkiye' detayı!
Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde rol alan oyuncu hakkında şoke eden iddia!Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde rol alan oyuncu hakkında şoke eden iddia!
Anahtar Kelimeler:
Kiracı eşyalar kiralik ev

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.