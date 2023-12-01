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Kiracısı kayıplara karışan evden çıktı, 2 kamyonla taşındı! Ekiplerin 4 saati aldı

01.12.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde görenleri şaşırtan bir 'çöp ev' vakası yaşandı. Kiracı, 2 yıl yaşamını sürdürdüğü evde 2 kamyon çöp biriktirdi. 2 yıldan bu yana çöp topladığı öğrenilen kiracı, kirayı da ödemeden kayıplara karıştı. Ev sahibi kiracısına sitem ederken, mahalleliyi bezdiren çöp ev 4 saatte boşaltıldı.

Kiracısı kayıplara karışan evden çıktı, 2 kamyonla taşındı! Ekiplerin 4 saati aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi’nde bulunun çöp ev, Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından dört saatte boşaltılıp temizlendi. Çöp evden iki kamyon çöp çıktı. Eve iki yıl önce kiracı olarak giren M.C.’nin iki yıldan bu yana çöp topladığı, kirayı da ödemeden ortadan kaybolduğu öğrenildi.

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YAKLAŞIK DÖRT SAAT SÜRDÜ

Ev sahibi Zeliha Daşgün’ün müracaatıyla işlemlere başlayan Fesleğen Mahallesi Muhtarı Oğuz Sırlı, il sağlık müdürlüğü, emniyet ve Pamukkale Belediyesiyle irtibata geçti. Evrak işlemlerinin tamamlanmasından sonra sabah saatlerinde çöp evin bulunduğu sokağa gelen ekipler temizlik çalışmasına başladı. Ekiplerin evi boşaltıp temizlemesi yaklaşık dört saat sürerken, evden iki kamyon çöp çıktı.

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"KİRAYI DA ÖDEMEDEN KAÇIP GİTMİŞ"

Çöp evin boşaltılması için gerekli müracaatları yaptıklarını anımsatan Fesleğen Mahallesi Muhtarı Oğuz Sırlı, "Gördüğünüz gibi çöp evimiz var. Çöp evi temizliyoruz. İki yıldan bu yana burası çöp ev. Aradaki prosedürleri, aradaki engelleri aşarak buranın temizliğini yapıyoruz. Burada duran vatandaş burayı iki yılda çöp eve çevirmiş. Vatandaş kirayı da ödemeden kaçıp gitmiş. Muhtar olduğumuzdan bu yana hep aynı şeyleri söyledik. Mahallemizin, sosyalitesi, mahallemizin huzuru bizin için çok önemli. Onun için mahallemizdeki bu vatandaşımız iki yıldan bu yana kan ağlıyordu. Bize söyledi. Kamudaki yetkililerimizden tutun, kaymakamlık, ilçe sağlık müdürlüğündeki arkadaşların hepsinden Allah Razı olsun. Hepsi duyarlı davrandı. Her zaman söylüyorum önce insan, mahallemizin huzuru bizin için her şeyden önemli. Her türlü ihtiyaçları da biz karşılamaya hazırız" dedi.

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"EVİMİZ ÇÖPLÜK OLMAKTAN KURTULDU"

Ortadan kaybolan kiracısına sitem eden ev sahibi Zeliha Daşgün de "Bir kiracımız vardı. Çöp topluyordu. Oradan gelir elde ediyordu. Kirasını da tam düzenli ödemiyordu. İki yıldan bu yana da hiç vermiyor. Elektrik su parası ödemedi. Elektrik su faturasını ben ödedim. İki yıldan bu yana hukuken de uğraştım. Başaramadım. Allah razı olsun muhtarımız, zabıta memurlarımız beni bu sıkıntıdan kurtarıyor" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale kamyon çöp ev
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