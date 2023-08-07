Kiracısından hıncını almak isteyen ev sahibi balyoz tercih etti: Ev savaş alanına döndü!

Bir süredir kira nedeniyle ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan Ali Taşlı, Etimesgut'taki evinden bir sabah ayrıldı. Ayrıldığında eşyaları yerli yerindeydi. Ne var ki eve döndüğünde ev ev olmaktan çıkmış, adeta savaş alanına dönmüştü. Apartmanın önü Taşlı'nın ev eşyalarıyla doluydu. Balyozlu ev sahibi, hıncını evdeki eşyaları kamyona yükleyip götürerek çıkarmaya çalışmıştı.

KİRACISI EVDE YOKKEN HAREKETE GEÇTİ

Ali Taşlı Etimesgut'taki evine 1600 lira kira veriyor. Ev sahibine 4 bin lira teklif etti, ev sahibi ise 10 bin lira olmasını istiyordu. Aralarındaki anlaşmazlık büyüdü. Ev sahibi o evde yokken akıllara durgunluk veren planını uyguladı.

YANINDA BİRKAÇ KİŞİ GETİRDİ, ELİNDE BALYOZ VARDI

55 yaşındaki Ali Taşlı, o gün mahalledeki berberden aldığı telefonla durumu öğrendi. Show Haber'in haberine göre; o ev sahibi evin kapısını balyozla kırdıktan sonra evin içine girdi. Yanında birkaç kişi de getirmişti. Eve girer girmez bütün eşyaları toplayıp hepsini dışarı attı.

MAHALLE ESNAFI MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre evden çıkarılan eşyaların hepsi kamyona da yüklenmişti. Çevredeki esnaf durumu fark edince olaya müdahale ettiler, eşyaları kamyondan indirip evin önüne yerleştirdiler.

KİRACI KARAKOLUN YOLUNU TUTTU

Hem evinden hem eşyalarından olan Ali Taşçı ilk şoku atlatır atlatmaz karakolun yolunu tuttu, ev sahibinden şikayetçi oldu.



