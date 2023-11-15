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Kirası fahiş zamla katlandı! Ev sahibi kendisine 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dedi: Parkta çadır kurmayı düşünüyor

15.11.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Pendik'te 2 engelli çocuğuyla yaşayan ve onların bakımı nedeniyle düzenli olarak çalışamayan Reyhan Karakurt, iddiaya göre bin 500 TL olan kirasının ev sahibi tarafından 5 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi. Ev sahibinin kendisine 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dediğini ifade eden Karakurt, bu miktarın fazla olduğunu, yüzde 25'in üzerinde bir artış yaptıklarını ve bunu ödeyemeyeceğini belirtti. Karakurt, "Parkta çadır kurmayı düşünüyorum" dedi.

Kirası fahiş zamla katlandı! Ev sahibi kendisine 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dedi: Parkta çadır kurmayı düşünüyor

Türkiye genelinde kiralık evlerde kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağı kararının 1 Temmuz 2024 tarihine dek uzatılmasına rağmen aksi uygulamalar giderek artmaya devam ediyor. Türkiye genelinde pek çok noktada yüzde 25'lik sınırın çok çok üzerinde kira artışları sürüyor. O düzensiz kira artışlarından biri de İstanbul'da Pendik İlçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde yaşandı.

ENGELLİ ÇOCUKLARIYLA YAŞAYAN KADININ KİRASI BİN 500 TL'DEN 5 BİN TL'YE ÇIKARILDI

İddiaya göre iki engelli çocuğu olan ve onların bakıma muhtaç olması nedeniyle çalışamayan kiracı Reyhan Karakurt daha önce oturduğu 2+1 giriş kat bir daire için bin 500 lira ücret ödüyordu. Oturduğu dairenin 1 yıllık kontrat süresi dolunca ev sahibi yüksek oranda bir artış yaparak kirayı 5 bin liraya çıkardı. Ev sahibinin kendisine 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dediğini belirten Karakurt, bu miktarın fazla olduğunu, yüzde 25'in üzerinde bir artış yaptıklarını ve bunu ödeyemeyeceğini belirtti.

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"PARKTA ÇADIR KURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Kiracı Reyhan Karakurt, "İki engelli çocuğumla yaşıyorum. Kiram bin 500 liraydı. Eylül ayı itibarıyla 5 bin TL yapıldı. Çocuklarım bakıma ihtiyaçları var o yüzden çalışamıyorum. Bana biraz fazla geldi bu kira artışı ve ev sahibi bizim evden çıkmamızı isteyince son çare parka çadır kurmayı düşünüyorum. Başka kiraları sordum çok yüksek bütçeme ve buradan ev sahibi beni atınca gidecek hiçbir yerim yok" dedi. (İHA)

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İstanbul Pendik Zam Kira
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