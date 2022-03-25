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Kirasını almaya gitti! Manzara karşısında dondu kaldı

25.03.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi, kirasını almak için gittiği evinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Kiracısını ölü olarak bulan ev sahibi, polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte haberin detayları...

Kirasını almaya gitti! Manzara karşısında dondu kaldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, kirasını almak üzere gittiği evinde oturan kiracısını ölü buldu. Ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİRACISINI ÖLÜ BULDU

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda bir ev sahibi, kirasını almak üzere evinde oturan Süleyman K.’nın (41) evine gitti. Zile basan şahıs kapıyı açan olmayınca, pencerelerden içeri baktı. Evin içerisindeki kiracısı Süleyman K.’nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören ev sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu

Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Süleyman K.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Süleyman K.’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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