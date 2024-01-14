HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kirayı 5 katına çıkarmak istedi, kabul etmeyince sopayla saldırdı! 'Seni gebertirim'

Kirayı 5 katına çıkarmak istedi, kabul etmeyince sopayla saldırdı! 'Seni gebertirim'

14.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumeli Hisarı’nda ev sahibi bir kadın, 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten birine sokak ortasında sopayla saldırdı. "Evimden çıkacaksın" diye bağıran kadının saldırı anı kameralara yansıdı. Gençler, olaydan sonra bir grup tarafından tehdit edildiğini iddia etti. İşte detaylar...

Sarıyer Rumeli Hisarı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Bir sene sonra ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 TL'ye çıkardılar.

AW119468_03

Geçtiğimiz sene ev sahibi çift, gençlerin kirasını 5 kat arttırarak 15 bin TL yapmak istedi. Gençlerin kabul etmemesi üzerine çift ile aralarında anlaşmazlık başladı. Bu süreçte ise iddiaya göre ev sahibi çift, gençlere tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.

AW119468_04

“EVİMDEN ÇIKACAKSIN” DİYEREK SALDIRDI

Geçtiğimiz günlerde gençlerden Onur Yavuzyılmaz, köpeğini gezdirdiği esnada ev sahibi kadın Sevgi E., ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, “evimden çıkacaksın” diye bağırdı. Bu sıradan kadının gence vurduğu görüldü. Gencin küfür etmesi üzerine kadın daha da sinirlenerek gence vurmaya devam ettiği görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

AW119468_05

GENÇLERDEN BİR GRUP TEHDİT ETTİ İDDİASI

Olayın ardından gençler emniyete giderek kadın hakkında şikayetçi oldu. Evlerine dönen gençleri gece saatlerinde iddiaya göre bir grup sokaktan bağırarak tehdit etti. Bu olay sonrasında da emniyete giderek şikayetçi olan gençlerin, koruma talebinde bulunduğu, korktukları için evlerine gidemedikleri ve arkadaşlarına kaldıkları öğrenildi.

AW119468_06

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ocağa koyduğu süt sonunu getirdi! Yaşlı kadın hayatını kaybettiOcağa koyduğu süt sonunu getirdi! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Polisi görünce koşarak kaçtı, çatıda yakalandı!Polisi görünce koşarak kaçtı, çatıda yakalandı!
Restoranda hesap kavgası! Silahlar çekildiRestoranda hesap kavgası! Silahlar çekildi
Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
En Çok Okunan Haberler
Fulya Öztürk sınırın sıfır noktasına gitti! "Tim araziye çıktı" sözleri tepki çekince kızdı: Siz neyin peşindesiniz yahu?

Fulya Öztürk sınırın sıfır noktasına gitti! "Tim araziye çıktı" sözleri tepki çekince kızdı: Siz neyin peşindesiniz yahu?

Şehitler sonrası muhalefeti hedef aldı! Enginyurt adeta esti gürledi

Şehitler sonrası muhalefeti hedef aldı! Enginyurt adeta esti gürledi

Büyük protesto! Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi

Büyük protesto! Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi

Sandık sonuçları açıklanırken gökyüzünde görüldü! Seçim gecesine damgasını vurdu

Sandık sonuçları açıklanırken gökyüzünde görüldü! Seçim gecesine damgasını vurdu

TSK, teröristlerin peşinde: 57'si etkisiz hale getirildi!

TSK, teröristlerin peşinde: 57'si etkisiz hale getirildi!

Gelen telefon şoke etti: Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar!

Gelen telefon şoke etti: Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.