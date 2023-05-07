Kireci bir saat içinde söküp atıyor! Duş başlıklarını yeni gibi yapan temizlik tüyosu

Kireçleri çözmek için sert kimyasallar kullanmak eşyaların zarar görmesine neden olabiliyor. Temizlik yapmak isterken hasar yaratmak istemiyorsanız zararsız kireç çözücü alternatiflere yönelebilirsiniz. Temizlik uzmanı Bayan Hinch'in hayranları kahverengi ve beyaz kireçleri çözmek için kullandıkları yöntemleri açıkladılar.

Birçoğunun kireçleri temizlemek için üzerinde hemfikir göründüğü bir yöntem kola kullanmaktır. Bir sosyal medya takipçisi “Daha bu sabah kireçli duş başlığını temizledim. Duş başlığının sığacağı bir şey bulun ve kola ile doldurun. Bir saat bekletin ve durulayın."

BİRİKİNTİLERİ VE KİREÇLERİ ERİTİYOR

“Kolalı içeceklerin çoğu banyo temizlik ürünlerinde bulunan sitrik asit, tartarik asit ve fosforik asit içerir. Kola normalde geleneksel temizleme spreylerinden daha güçlü bir fosforik asit konsantrasyonu içerir, bu da onu banyonuzu uygun bütçeyle temizlemenin hızlı ve kolay bir yöntemi haline getirir. Parlaklık yaratmada pek başarılı olamasa da, kola içecekleri, duş başlığınızdaki mineral birikintilerini ve kireci açmada inanılmaz derecede etkili olabilir."

Duş başlığının etrafına plastik bir poşet sarıp durulamadan önce bir saat bekletilmesini tavsiye ediyor. Kola tuvalet kirecine de etkili alternatif olarak görülüyor.

