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Kireçleri söküyor! Çamaşır makinenizin görünmeyen kirlerini temizlemek için...

06.07.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesinin kendi kendini temizlediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çamaşır makinesinin görünmeyen kısımlarında birçok kir ve toz birikiyor. Bu biriken kir ve tozlar uzun vade de olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Çamaşır makinenizi evde olan malzemeler ile etkili bir şekilde temizlemeniz mümkün.

Kireçleri söküyor! Çamaşır makinenizin görünmeyen kirlerini temizlemek için...

Çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştıran en etkili beyaz eşyalar arasında yer alıyor. Temizlikte oldukça etkili sonuçlar sağlayan çamaşır makinesinin de temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Çamaşır makinesinde zamanla kir ve toz birikimi görülebiliyor. Bu biriken kirler ve tozlar çamaşır makinenizin bozulmasına, çamaşırların yeterli yıkanmamasına yol açabilir. Bu sebeple evde bulunan malzemelerle çamaşır makinenizi tertemiz hale getirebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ VE SU

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Çamaşır makinesinin sürekli çalıştığı bir evde kısa bir süre sonra iç kısımlarında kirlenmesi oldukça normal olacaktır. Çünkü kıyafetlerin üzerindeki toz ve yünler bazı kısa programlarda gitmeyebilir. Bu durum da makinenin kazanının ve lastik contasının kirlenmesine neden olur. İşte böyle anlarda elma sirkesi ve su
kullanarak makineyi temizleyebilirsiniz.

  • Bir kap içinde aynı ölçülerde elma sirkesi ve su karışımı hazırlayın.
  • Bu karışımı biz bez yardımı ile alıp makinenin iç kısmını silin.
  • Daha etkili bir temizlik için bu karışımı makinenin iç kısmına döküp kısa programda çalıştırmayı deneyin.
  • Çalışma esnasında sirkeli karışım tüm borulara kadar ulaşıp makinede oluşan tozları büyük bir değişimle temizleyecektir.
  • Makinenin ömrünü uzatmak ve daha temiz şekilde kullanmak için ayda 1 defa bu yöntemi deneyebilirsiniz.

BEYAZ SİRKE VE LİMON TUZU

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Limon tuzunun adeta bir kireç çözücü olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Su ısıtıcılarında yaşanan kireçlenmeyi çözdüğü gibi çamaşır makinesinde oluşan kireçlenmeyi de giderecek etkiye sahiptir. Tabi periyodik aralıklarla kullanırsanız. Çamaşır makinesi temizliği sirke limon tuzu ile nasıl uygulanır diyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Bir ölçü kabı içinde iki yemek kaşığı limon tuzu ve bir bardak beyaz sirke karıştırın.
  • Limon tuzunun biraz erimesini sağlayın.
  • Daha sonra bu karışımı makinenin deterjan kısmına yahut iç kısmına ekleyin.
  • Son adımda çamaşır makinesini sıcak bir programda çalıştırın ve bu etkili malzemelerin makineyi temizlemesine şahit olun.
  • Her ay bir defa bu yöntem ile makinenin ihtiyaç duyduğu temizliği sağlayabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU

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Bulaşık makinesinin her bir bölümü temizlik isteyecektir. Dış yüzeyi, deterjan bölmesi ve lastik contaları zamanla kirlenmeye başlar. Bunun için ılık bir bez kullanarak birkaç damla çamaşır suyu ile makineyi temizleyebilirsiniz. Çamaşır makinesini temizlemeden önce eldiven kullanarak ellerinizi koruyabilirsiniz. Daha sonra ise:

  • Bir kap içinde birkaç damla çamaşır suyu ve ılık suyu karıştırın.
  • Bulaşık süngeri veya temizlik bezi ile bu sudan alarak temizleme işlemine başlayın.
  • Özellikle lastik koruyucuların iç kısmını bu yöntemle daha temiz hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
elma sirkesi kireç çözücü limon tuzu
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