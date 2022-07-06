Kireçleri söküyor! Çamaşır makinenizin görünmeyen kirlerini temizlemek için...

Çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştıran en etkili beyaz eşyalar arasında yer alıyor. Temizlikte oldukça etkili sonuçlar sağlayan çamaşır makinesinin de temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Çamaşır makinesinde zamanla kir ve toz birikimi görülebiliyor. Bu biriken kirler ve tozlar çamaşır makinenizin bozulmasına, çamaşırların yeterli yıkanmamasına yol açabilir. Bu sebeple evde bulunan malzemelerle çamaşır makinenizi tertemiz hale getirebilirsiniz.
Çamaşır makinesinin sürekli çalıştığı bir evde kısa bir süre sonra iç kısımlarında kirlenmesi oldukça normal olacaktır. Çünkü kıyafetlerin üzerindeki toz ve yünler bazı kısa programlarda gitmeyebilir. Bu durum da makinenin kazanının ve lastik contasının kirlenmesine neden olur. İşte böyle anlarda elma sirkesi ve su
kullanarak makineyi temizleyebilirsiniz.
Limon tuzunun adeta bir kireç çözücü olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Su ısıtıcılarında yaşanan kireçlenmeyi çözdüğü gibi çamaşır makinesinde oluşan kireçlenmeyi de giderecek etkiye sahiptir. Tabi periyodik aralıklarla kullanırsanız. Çamaşır makinesi temizliği sirke limon tuzu ile nasıl uygulanır diyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:
Bulaşık makinesinin her bir bölümü temizlik isteyecektir. Dış yüzeyi, deterjan bölmesi ve lastik contaları zamanla kirlenmeye başlar. Bunun için ılık bir bez kullanarak birkaç damla çamaşır suyu ile makineyi temizleyebilirsiniz. Çamaşır makinesini temizlemeden önce eldiven kullanarak ellerinizi koruyabilirsiniz. Daha sonra ise:
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