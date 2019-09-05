Kırgızistan Milli Günü resepsiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, bağımsızlığından bu yana dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın her zaman yanında yer almış ve Kırgızistan'ın demokratik gelişimi, istikrarı ve ekonomik kalkınmasına da her zaman destek olmuştur." dedi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 28'inci yıldönümü dolayısıyla başkentte bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Kasapoğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 Aralık 1991'de Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğuna işaret ederek, iki ülke arasında 29 Ocak 1992'de diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini hatırlattı.

Bişkek ve Ankara'da 1992'de karşılıklı açılan büyükelçilikler sayesinde ilişkilerin her alanda hızla gelişmeye ve derinleşmeye başladığını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, bağımsızlığından bu yana dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın her zaman yanında yer almış ve Kırgızistan'ın demokratik gelişimi, istikrarı ve ekonomik kalkınmasına da her zaman destek olmuştur. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de halklarımız arasındaki kardeşliğe yakışır şekilde tüm imkan ve kabiliyetleriyle Kırgızistan'a destek olmaya devam edecektir."