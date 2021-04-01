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  4. Kırıkkale'de başıboş gezen pitpull 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Kırıkkale'de başıboş gezen pitpull 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

01.04.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de başıboş gezen pitbull cinsi köpek, 8 yaşındaki Nimet Savaş'a saldırdı. Bacağından yaralanan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de başıboş gezen pitpull 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Olay, 21.15 saatlerinde Merkez ilçesi Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. Arabalarına bakmak için babasıyla evden dışarı çıkan Nimet Savaş, sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpeği görünce korkarak paniğe kapıldı. Küçük kızın paniklemesinin ardından köpek, Savaş'a saldırdı.

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Köpek tarafından sol bacağından ısırılan çocuğun bağrışlarını duyan yakınları, Savaş'ı güçlükle köpekten kurtarabildi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen ve bacağında 4 diş izi bulunan Nimet Savaş'a kuduz aşısı yapıldı. Savaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Arabaya bakmak için evlerinden dışarı çıktıklarını söyleyen baba İlker Savaş, köpeğin başıboş bir şekilde sokakta gezdiğini söyledi. Yaşanan olayı anlatan Savaş, "PitbuLl köpeğinin gezdirilmesi, ağızlıksız gezdirilmesi yasak. Köpek başıboş bir şekilde geziyordu. O arada çocuk panikleyince köpek saldırıya geçti. Saldırınca da çocuk korktuğu için bağırdı. Emniyetten aradılar birazdan ifade vermeye gideceğiz. Çocuğun yaşadığı korku yetiyor, çocuk bunu aklından çıkaramayacak. Burada serum, iğne, kuduz aşısı yapıldı. Onu bekliyoruz" dedi.

Gözaltına alınan köpeğin sahibi O.K.Y. hakkında 10 bin 450 lira para cezası ile adli ve idari işlem başlatıldı. Pitbul cinsi köpeğe de polis ekipleri tarafından el konuldu.

(DHA)

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