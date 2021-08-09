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  4. Kırıkkale'de iki pazarcı kadının "Tezgah yeri benim" kavgası kamerada

Kırıkkale'de iki pazarcı kadının "Tezgah yeri benim" kavgası kamerada

09.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de iki pazarcı kadının "Tezgah yeri benim" kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de Gürler Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir pazarcı kadın, yufka satışı yapmak için tezgahını kurdu.

Aradan birkaç saat sonra da başka bir pazarcı kadın ise tezgahını kurmak için alana geldi. Tezgah yerinin dolu olduğunu gören kadın, yerinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Bir süre sonra iki pazarcı kadın, önce sözlü tartıştı ardından saç saça, baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerini yere yatıran kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

'Tezgah yeri benim' kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Kırıkkale
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