'Kırılacak eşya' etiketi yapıştırıp kargoya vermişler! İçinden çıkan şoke etti

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Teknik Analiz ve Sokak Suçları görevlilerince yapılan çalışmada M.K. ve C.M.’nin kargo ile kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçildi.

KARGO PAKETİ İÇİNDE ÇÖP KOVASINA GİZLENMİŞ

Operasyon düzenleyen ekipler, 'Dikkat! Kırılabilir' etiketi yapıştırılmış bir kargo paketi içinde çöp kovasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada ise 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 35 adet fişek de bulunurken, kargo paketinin göndericisi de yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN TL

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. (İHA)





