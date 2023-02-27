Kırışık karşıtı kremlere para vermeye son! Bu baharat botoks etkisi yaratıyor

Hintli kadınlar eski zamanlardan beri kendilerini güzelleştirmek için hem mutfaklarında hem de cilt bakımlarında zerdeçal baharatını kullanıyorlar. Koyu sarı, güçlü aromatik baharat öncelikle cilt bakımı için kullanılıyor. Zerdeçalın cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Zerdeçal aynı zamanda kırışık önleyici ve yumuşatıcı kremlere, akne ve çatlak önleyici kremlere en iyi alternatiftir.

İyileştirici özellikleri ve kozmetik faydaları sayesinde zerdeçal, dünya çapında yüzlerce yıldır güzellik ve dermatolojik ürünlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Zerdeçal ayrıca anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

CİLT TONUNU EŞİTLİYOR, KIRIŞIKLIKLARI GİDERİYOR

Modern bilimsel araştırmalar, zerdeçalın olumlu etkilerini incelemeye yeni başlıyor, ancak kesin olan bir şey var ki, cilt için birçok faydası var. Antioksidanlar ve antiinflamatuar maddeler içerdiğinden cilde doğal bir parlaklık verir. Zerdeçal , pigmentasyonu azaltarak cilt tonunu eşitler.

SİVİLCELERLE SAVAŞIYOR

İçerdiği kurkumin sayesinde antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere de sahiptir. Parlak sarı bir ton da sağlayan kurkumin, cildi zararlı kimyasallara ve çevre kirliliğine karşı koruyan aktif bir kimyasal bileşiktir. Zerdeçal ayrıca sebum üretimini mükemmel bir şekilde düzenlediği ve böylece gözeneklerin tıkanmasını önlediği için yağlı ciltlerle de baş eder.

HİNT GELİNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Zerdeçal , cildin kollajen ve nem seviyelerini koruyarak, kırışıklık ve ince çizgi riskini azaltarak erken cilt yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal aynı zamanda harika bir vücut peelingidir. Hintli gelinlerin ciltlerinin pürüzsüz, bebeksi yumuşak ve parlak olması için düğünden önce vücutlarına zerdeçal içeren bir macun sürmeleri tesadüf değildir.

SAÇ BAKIMINDA DA KULLANILIYOR

Parlak sarı oryantal baharat , uygun şekilde tedavi edilmezse saç dökülmesine bile yol açabilen kaşıntılı ve pul pul dökülmüş saç derisini yatıştırdığı için saç bakımında da kullanılabilir.

KIRIŞIKLIK KARŞITI ZERDEÇAL MASKESİ

Malzemeler

1 çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı

Hepsi karıştırılıp cilde uygulanır ve kuruyunca su ile temizlenir.

