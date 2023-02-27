Kırışık karşıtı kremlere para vermeye son! Bu baharat botoks etkisi yaratıyor

Hintli kadınlar eski zamanlardan beri kendilerini güzelleştirmek için hem mutfaklarında hem de cilt bakımlarında zerdeçal baharatını kullanıyorlar. Koyu sarı, güçlü aromatik baharat öncelikle cilt bakımı için kullanılıyor. Zerdeçalın cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Zerdeçal aynı zamanda kırışık önleyici ve yumuşatıcı kremlere, akne ve çatlak önleyici kremlere en iyi alternatiftir.
İyileştirici özellikleri ve kozmetik faydaları sayesinde zerdeçal, dünya çapında yüzlerce yıldır güzellik ve dermatolojik ürünlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Zerdeçal ayrıca anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.
Modern bilimsel araştırmalar, zerdeçalın olumlu etkilerini incelemeye yeni başlıyor, ancak kesin olan bir şey var ki, cilt için birçok faydası var. Antioksidanlar ve antiinflamatuar maddeler içerdiğinden cilde doğal bir parlaklık verir. Zerdeçal , pigmentasyonu azaltarak cilt tonunu eşitler.
İçerdiği kurkumin sayesinde antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere de sahiptir. Parlak sarı bir ton da sağlayan kurkumin, cildi zararlı kimyasallara ve çevre kirliliğine karşı koruyan aktif bir kimyasal bileşiktir. Zerdeçal ayrıca sebum üretimini mükemmel bir şekilde düzenlediği ve böylece gözeneklerin tıkanmasını önlediği için yağlı ciltlerle de baş eder.
Zerdeçal , cildin kollajen ve nem seviyelerini koruyarak, kırışıklık ve ince çizgi riskini azaltarak erken cilt yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal aynı zamanda harika bir vücut peelingidir. Hintli gelinlerin ciltlerinin pürüzsüz, bebeksi yumuşak ve parlak olması için düğünden önce vücutlarına zerdeçal içeren bir macun sürmeleri tesadüf değildir.
Parlak sarı oryantal baharat , uygun şekilde tedavi edilmezse saç dökülmesine bile yol açabilen kaşıntılı ve pul pul dökülmüş saç derisini yatıştırdığı için saç bakımında da kullanılabilir.
Malzemeler
Yapılışı
Hepsi karıştırılıp cilde uygulanır ve kuruyunca su ile temizlenir.