KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: Kırklareli bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıkladı

Kırklareli bayram namazı vakti araştırılıyor. Oruç ibadetlerini tamamlayacak milyonlarca Müslüman, bayram namazı için heyecanla bekliyor. Vatandaşlar yaşadığı illerdeki bayram namazı saatlerini araştırıyorlar. Kırklareli'de yaşayan vatandaşlar da bayram namazı kılmak için saatleri merak ediyor. İşte Kırklareli bayram namazı vakti...

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2023 Ramazan Bayramı’nda Kırklareli bayram namazı vakti saat 06:55 olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Kırklareli ve Tekirdağ'da bayram namazı saat 06.55'de kılınacak.

Edirne de ise 06.58'de namaz eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

