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  4. Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın Yasak Elma göndermesi olay oldu! O sahneye yorum yağdı

Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın Yasak Elma göndermesi olay oldu! O sahneye yorum yağdı

23.10.2023 12:29 | Son Güncelleme:
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Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan ve Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisi pazar akşamlarına damga vuruyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran diziye bu defa Yasak Elma göndermesi damga vurdu. Ceren Moray ve Gözde Seda Altuner'in o sahnesine sosyal medyada yorum yağdı.

Geçen haziran ayında final yapan, MedYapım'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Yasak Elma, FOX'un yeni dizisi "Kirli Sepeti'yle yeniden gündeme geldi. Dizide Nergis karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner ile Hayriye karakterini oynayan Ceren Moray arasındaki sohbet sırasında "Yasak Elma"ya gönderme yapıldı.

kirli sepeti 1

Dizinin Nergis'i, Hayriye'ye "Sen bu entrika işlerini bayağı iyi biliyorsun gibi duruyor" dediğinde, Hayriye de "Altı sezon boyunca 'Yasak Elma'yı izledim. Yıldız hanım, Ender hanım, entrikaları öğrenmek için en iyileriydi" cevabını verdi.

kirli sepeti 2

Fox Tv'nin sosyal medya hesabından yayınlanan o sahneye adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları; 'Bu sevda bitmez', 'İyi gönderme olmuş', 'Yasak Elma'yı çok özledik' gibi yorumlar yapıldı.

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