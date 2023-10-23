Kirli Sepeti'nin yıldızı Ceren Moray'ın Yasak Elma göndermesi olay oldu! O sahneye yorum yağdı

Geçen haziran ayında final yapan, MedYapım'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Yasak Elma, FOX'un yeni dizisi "Kirli Sepeti'yle yeniden gündeme geldi. Dizide Nergis karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner ile Hayriye karakterini oynayan Ceren Moray arasındaki sohbet sırasında "Yasak Elma"ya gönderme yapıldı.

Dizinin Nergis'i, Hayriye'ye "Sen bu entrika işlerini bayağı iyi biliyorsun gibi duruyor" dediğinde, Hayriye de "Altı sezon boyunca 'Yasak Elma'yı izledim. Yıldız hanım, Ender hanım, entrikaları öğrenmek için en iyileriydi" cevabını verdi.

Fox Tv'nin sosyal medya hesabından yayınlanan o sahneye adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları; 'Bu sevda bitmez', 'İyi gönderme olmuş', 'Yasak Elma'yı çok özledik' gibi yorumlar yapıldı.





