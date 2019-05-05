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Kırsaldaki öğrencilerin hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Erzurum'un Köprüköy ilçesi kırsalındaki ilkokul öğrencileri, sinemaya gitme ile kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme hayallerine, sınıf öğretmenleri Semanur Budak'ın girişimiyle ulaştı

Erzurum'un Köprüköy ilçesi kırsalındaki bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Semanur Budak, öğrencilerinin sinemaya gitme ile kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme hayalini gerçekleştirdi.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Yukarı Kızılca Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Semanur Budak, öğrencilerinin sinema ve tiyatroya gitme, kentin tarihi ve turistik mekanları gezme hayalini gerçekleştirmek için mahalle muhtarı ve hayırsever bir iş adamından yardım istedi.

Öğrenci velilerinden izin aldıktan sonra tahsis edilen araçla şehir merkezine gelen Budak ve öğrencileri, bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra sinemaya gitti.

Kentteki Selçuklu'nun Anadolu'daki eşsiz eserlerinden Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Atatürk Evi'ne giden öğrenciler, tarihi ve turistik mekanları ilgiyle gezdi.

Daha sonra gittikleri alışveriş merkezinde çarpışan arabalara binip bowling oynayan çocuklar, öğretmenleri sayesinde hem unutamayacakları gün geçirmenin hem de hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sinemayı, tiyatroyu ve kentin tarihi mekanlarını çok merak ettiğini söyledi.

Öğrencilerin bu hayalini gerçekleştirmek için mahalle muhtarı ve hayırsever birinden destek aldığını anlatan Budak, çocukların hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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