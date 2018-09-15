Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, tuz ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında, hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.
İlk belirlemelere göre, 2'si Afganistan uyruklu 3 işçi yaralandı.
Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı
Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı
Ermenistan, Azerbaycan yerleşim yerlerine saldırdı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum