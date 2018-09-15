Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, tuz ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında, hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

İlk belirlemelere göre, 2'si Afganistan uyruklu 3 işçi yaralandı.

Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

