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Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, tuz ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında, hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

İlk belirlemelere göre, 2'si Afganistan uyruklu 3 işçi yaralandı.

Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir patlama tuz ocağı

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