Kış aylarında bağışıklığı bir zırh gibi güçlendiren turp suyunun sağlığa inanılmaz faydaları

Turp; antioksidan, çinko, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demirin âdeta depolandığı bir sebze. Suyunu sıkıp içerek tüketebileceğiniz turpu, tadı acı gelirse havuç ve elma suyuyla karıştırarak da tüketebilirsiniz. Düzenli turp suyu tüketmenin faydalarını gelin, beraber inceleyelim!

KANSERE KARŞI KORUR

Turp, içinde bulundurduğu antioksidanlar ve zengin besin değerleriyle kanserli hücrelerin üremesini önler. Kansere karşı adeta koruyucu bir kalkan oluşturur. Kolon, böbrek, bağırsak, mide ve ağız kanserleri başta olmak üzere birçok kanser türünün oluşumunu engeller.

SARILIK OLUŞUMUNU ÖNLER

Sarılık, vücutta bilirubin maddesinin fazla olmasından dolayı meydana geliyor. Siyah turp tüketmek, vücuttaki bilirubin maddesinin sabit kalmasına yardımcı olarak sarılık oluşumuna engel olur. Eğer sarılık sorunu yaşıyorsanız turp, kana giden oksijen miktarını arttırarak sarılığın kırmızı kan hücrelerine zarar vermesini de önler.

HEMOROİD VE KABIZLIĞI GİDERİR

Turp, lif bakımından oldukça zengin bir besin maddesi. Bundan dolayı hemoroid belirtilerini hafifletir ve kabızlık probleminin giderilmesine yardımcı olur. Düzenli içeceğiniz turp suyu, sindirim sistemi hastalıklarınıza iyi gelir.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Turpun içinde bulunan çinko, fosfor, C ve B vitaminleri; cildinizin daha canlı olmasını sağlar. Ciltteki yaraların iyileşme sürecini hızlandırır, akne ve sivilce sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca cildi nemli tutarak çatlakların oluşumunu da engeller.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

C vitamini denilince akla ilk olarak narenciye gelse de turp da yüksek oranda C vitamini içerir. C vitamini, soğuk algınlığından korur ve kıkırdağı oluşturan kolajeni arttırır. Düzenli olarak kırmızı turpun suyunu tüketmek, temel bağışıklık sisteminizi güçlendirirken soğuk algınlığını önler.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Turp, içinde bulundurduğu yüksek besin değerleri sayesinde tokluk hissi yaratır. Sindirilebilir karbonhidrat miktarının az olması ve içinde yüksek oranda su bulundurduğu için diyet listelerinde sıkça kullanılır. Ayrıca içinde yüksek lif içerdiği ve glisemik indeksi düşük olduğu için hem kandaki şeker oranını dengeler hem de bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemini çalıştırır.