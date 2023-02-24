Kış aylarında ellerin çatlamamasını nasıl sağlayabiliriz?

Ellerin çok fazla kuruması ince çizgilerin ortaya çıkmasına ve cildin çatlak görünmesine neden olur. Cildimiz yeterince nemlenmediğinde elastikiyetini kaybeder. Elastikiyet özelliği azalan cilt, kas hareketleri ile yeterince esneyemez ve ciltte ince çatlaklar oluşur ve zamanla ciltteki çatlaklar derinleşir. Özellikle soğuk kış günlerinde eller, çok daha kolay kurur ve çatlar. Ellerimizi çatlamaktan nasıl koruyabiliriz? İşte detaylar...

Cilt neden kurur?

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu sıvıyı gün içinde alsak da bazen dış faktörler nedeniyle cildimiz hızla nem kaybeder. Suyu içeride tutamayan cilt, nemini kaybettiği için giderek kurur. Cildin nem tutamamasının önündeki en büyük sebep havanın kuru olmasıdır. Çok sıcak veya çok soğuk havalarda cilt daha çabuk nem kaybeder. Bu nedenle yaz ve kış mevsimlerinde cildimize daha fazla özen göstermemiz gerekir.

Ellerimiz sürekli dışarıda olduğu ve suyla sık temas ettiği için daha fazla ısı değişimine maruz kalır. Isı değişimi, cildin dayanıklılığını düşürür ve cildin kurumasına sebep olur. Deterjan, sabun, şampuan gibi temizleyici ürünler de kimyasal içerikleri nedeniyle elleri kurutur.

Peki cildin kurumaması için neler yapmak gerekiyor?

Cildin nem kaybetmesini önlemek için öncelikle gereken nemi içeriden vermek gerekiyor. Günde en az bir buçuk-iki litre su içmek vücudun sadece nem ihtiyacını karşılamaz, aynı zamanda sağlığı da destekler. Ellerimizin suyla sık temas ettiği bulaşık ve temizlik işlerinde eldiven kullanmak ellerimizin kurumasının ve yıpranmasının önüne geçer. Bulaşık ve temizlik eldiveni kullanmak, cildimizin kimyasal içeriği ağır olan deterjanlar ve temizleyicilerle temas etmesini de önler.

Öte yandan ellerimizi ısı değişimlerinden korumak için ısıtıcılar ve klimalar ile havanın ısısını dengeleyebiliriz. Ancak kullandığımız bu iklimlendirme araçları havayı kurutur ve havanın daha nemsiz olmasına neden olur. Hava nemlendirici araçlarla havanın nem dengesini de sağlarsak cildimiz için daha iyi bir ortam elde ederiz. Yaşam alanınızdaki havayı nemlendirecek kaliteli bir cihaz arıyorsanız Xiaomi Mi Smart Antibakteriyel Hava Nemlendirici'yi tercih edebilirsiniz.

El ısıtıcıları ile sıcacık eller!

Ellerimizin kış aylarında çok fazla kuruması ve çatlaması kaçınılmaz görünse de aslında bunun çözümü var. Evin içini her ne kadar ısıtıcılarla ve hava nemlendiricilerle optimum ısıya ve neme getirsek de ellerimiz dışarıda mutlaka soğuğa maruz kalıyor. Kış aylarında el ısıtıcıları kullanmak, ellerimizi soğuktan korumanın en pratik yolları arasında yer alıyor.

Kışın soğuk günlerinde el ısıtıcılarını kullanmak, deneyeceğiniz en iyi yöntemlerden biri. N-rit Sıcak Soğuk Torba Magic Heat Heart pedler, içinde bulunan metali çıtlattığınızda aktif hâle geliyor. Yaklaşık 50-60 derece ısıya kadar yükselebilen ısıtıcı pedler, ellerinizi kışın buz gibi soğuğuna karşı koruyor.

El ısıtıcılarını dilerseniz eldiveninizin içine dilerseniz cebinize koyarak kullanabilirsiniz. Böylece dışarıda otobüs beklerken, iş çıkışı evinize dönerken veya dışarıda bir gezintiye çıktığınızda elleriniz ceplerinizdeyken asla üşümez. Şarj edilebilir formları da bulunan el ısıtıcıları ile ellerinizin soğuktan kuruyup çatlamasına engel olabilirsiniz.

Kış aylarının vazgeçilmezi eldivenler

Elektronik el ısıtıcılarının şarjı tükendiğinde veya ısıtıcıyı yanınıza almayı unuttuğumuzda eldiven kullanabilirsiniz. Kışın soğuk günlerde rüzgâr geçirmeyen eldivenler, ellerinizin daha sıcak kalmasını sağlar. Zevkinize uygun tasarıma sahip bir eldiven ile kışı sıcacık ellerle geçirebilirsiniz. Koşuda, bisiklet sürerken veya farklı bir spor yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz eldivenler, soğuğun olumsuz etkilerini cildinizden uzak tutabilir.

Kışın en keyifli yönlerinden biri de bembeyaz karlarla oynamak! Ancak kar ile oynarken ellerimizi kurutan soğuğa maksimum seviyede maruz kalırız. Bu nedenle karla temas için özel kar eldivenleri kullanmak gerekiyor. Karda dahi elleri soğuktan koruyacak Productella Su Geçirmez Kar Eldivenleri'ni tercih edebilirsiniz.

Nemlendiriciler ve organik yağlar kullanabilirsiniz

Kışın ellerinizi eldivenlerle veya ısıtıcılarla ne kadar ısıtırsanız ısıtın, yine de ellerinizin kurumasını engelleyemezsiniz. Bunun için mutlaka La Roche Posay Lipikar Baume Ap+M Nemlendirici Balsam'ı denemelisiniz. Ellerinizin kuruduğu ve cildinizin tahriş olduğu durumlarda onarıcı kremlerden yararlanabilirsiniz. Özellikle E vitaminli kremler ve organik yağlar kullanarak ellerinizin beslenmesini ve onarılmasını sağlayabilirsiniz.

Çok kurumuş hatta çatlamış ciltler kolay kolay nemlenemediğinden, cildi yeniden canlandırmak için, doğal yağlardan faydalanmak oldukça iyi bir yöntem. Avokado yağı ve badem yağı, cilt bakımında da kullanılan ve ellerimize de nemlendirici olarak rahatlıkla uygulayabildiğimiz doğal yağlardan bazıları. Bu doğal yağların faydalarını göstermeleri içinse tamamen doğal ve soğuk sıkım olmaları gerekir.

Cildinizin kuruyup çatlamasını önlemek için yeterli su içmenin yanı sıra sizi soğuktan koruyacak ekipmanlar kullanabilir ve cildinizi düzenli şekilde nemlendirebilirsiniz. Kış aylarında elleri korumanın en iyi yolu, tüm önerilere uymaktan geçiyor!

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