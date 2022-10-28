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Kış aylarında libidoyu artıran sıra dışı yöntemler

28.10.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks uzmanları, ilişkileri rutine bağlayan çitler için bazı ipuçları paylaştı. Sıra dışı yöntemlerin arasında sadece sohbet etmek gibi basit yöntemler de var. Uzmanlar, D vitamininin cinsel hayat üzerindeki etkilerini hatırlatırken, kişilerin D vitaminlerini kontrol ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kıvılcımları yeniden alevlendirmek için atabileceğiniz adımlar var.

Kış aylarında libidoyu artıran sıra dışı yöntemler

Soğuk ve karanlık kış geceleri, özel biriyle çarşafların altına yatmak için daha fazla bahane anlamına gelir. Ancak seks ve ilişki uzmanlarına göre, bazıları için soğuk hava tüm arzuları donduruyor ve libidonuzu karıştırıyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ LİBİDOYU DÜŞÜRÜR

Sonbahar ve kış aylarında bulunan araştırmalar, düşük D vitamini seviyeleri nedeniyle libido azalmasını tetikleyebilir. İnsanlar ayrıca bir ruh hali değişikliği fark edebilir veya mevsimsel depresyon (SAD) yaşayabilir. Araştırmalar, mevsimlerdeki değişimin cinsel yaşamımızı gerçekten etkileyebileceğini göstermiştir.

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KIVILCIMLARI YENİDEN ALEVLENDİRMEK İÇİN...

Bağlantınız kopmuş hissediyorsanız, uzmanlar bunun genellikle tembelleşmeye veya bir rutine saplanıp kalmış hissetmeye bağlı olduğunu söylüyor. Ancak kıvılcımları yeniden alevlendirmek için yapabileceğiniz şeyler var.

UZMANLARIN TUTKULU BİR SEKS HAYATI İÇİN ÖNERİLERİ

Partnerinizle seks hakkında konuşun. Zor bir konuşma gibi görünebilir, ancak iletişim, bağlantı kurmanın anahtarıdır.

Daha karanlık, daha soğuk akşamlarda mum ışığından en iyi şekilde yararlanın. Çay lambaları veya kokulu mumların tümü duyusal ve romantik bir ışıltı verir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa... Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Kayganlaştırıcı kullanmak libidoya doğrudan yardımcı olmazken, vajinal kuruluk veya penetran cinsel ilişki sırasında rahatsızlık gibi düşük cinsel dürtü semptomlarına yardımcı olabilir.

Daha fazla mastürbasyon yapın. Sezgilere aykırı gelebilir, ancak size neyin zevk verdiğini öğrenmenize yardımcı olabilir ve eşinize de aynısını yapmayı öğretebilirsiniz.

Hayal gücünüzün dolaşmasına izin verin. Hayal kurmak, erotik roman okumak veya pornografi izlemek kendi cinsel dürtülerimizi harekete geçirmemize gerçekten yardımcı olabilir.

İlişkinizi engelleyebilecek dış stres faktörlerini belirleyin ve düzelmesi için harekete geçin.

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Çocuklarınız varsa, kendinize biraz zaman ayırabilmeniz için büyükanne ve büyükbaba veya arkadaşınızla kalabilirler mi bir bakın.

Sadece sizin için biraz zaman planlayın. Kendi başınıza sevdiğiniz bir şeye kendinizi şımartmak için biraz öz bakım, aslında eşinizle daha fazla zaman geçirmenizi sağlayabilir.

Profesyonel yardım alın. Bazen bir ilişki koçu veya danışmanı, ilişkinizdeki sorunları ele almanız için ihtiyaç duyabileceğiniz bakış açısını ve tarafsızlığı sağlayabilir.

Rutininizi sallayın. İster bir Pazar sabahı seks yapın, ister her zaman aynı pozisyonda veya aynı sırada seks yapın, rutin tüm cinsel ilişkilerin belası olabilir. Planlanmış bir anı beklemek yerine, kendiliğindenlik sizi aldığında bir randevu gecesi yapın, giyinin veya seks yapın.


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