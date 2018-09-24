Kış hazırlığı yapan teröristlere darbe

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında başlatılan operasyonda kış hazırlığında bulunan PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen, 2'si kadın 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.
Mağaralarda, kış hazırlığında bulunan teröristlere ait 2 uzun namlulu silah, 10 şarjör, 291 fişek, 4 el bombası, 3 şarjör kütüklüğü, 2 sırt çantası, 3 not defteri, radyo, terör örgütü elebaşının rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!
Merkel'den Erdoğan'a tavır!
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum