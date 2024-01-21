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  4. Kış turizminin gözde merkezi turist akınına uğradı! Uzun kuyruklar oluştu

Kış turizminin gözde merkezi turist akınına uğradı! Uzun kuyruklar oluştu

21.01.2024 17:10 | Son Güncelleme:
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Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a pazar günü ulaşmakta güçlük yaşandı. Teleferikte sıra bekleyen vatandaşlar tarafından metrelerce kuyruk oluşurken, araçlarıyla gitmek isteyenler Milli Parklar girişinde kilometrelerce sıra bekledi.

Kış turizminin gözde merkezi turist akınına uğradı! Uzun kuyruklar oluştu

Hafta sonunda Uludağ'da yoğunluk yaşanıyor. Eşsiz Bursa manzarası eşliğinde zirveye çıkmak isteyenler teleferiğe yöneldi. Vatandaşların akını üzerine teleferikte uzun kuyruklar oluştu. Kuyruklar, içeriden dışarıya doğru taştı. Pazar günü olması sebebiyle teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar sıraya girerek bilet aldı. Eşsiz Bursa manzarası eşliğinde zirveye çıkmak istediklerini söyleyen vatandaşlar, sıranın beklemeye değer olduğunu söyledi. Yüzlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı.

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SOĞUĞA RAĞMEN AKIN ETTİLER

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ, eksi 10 derece soğuğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Sömestr ve hafta sonu tatilini Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti. Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü. Araçlarıyla dağa çıkmak isteyenler ise Milli Parklar girişinde kilometrelerce sıra bekledi.

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Teleferiğe ilk kez binecek olan bazı vatandaşlar, yaklaşık 1 saattir sırada olduklarını, kar manzarasının çok güzel olduğunu, 1 saat değil 5 saat bile bekleyebileceklerini söylediler. Bazı vatandaşlar ise aşırı bir yoğunluk olduğunu, hayatlarında hiç böyle bir sıra görmediklerini dile getirdi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Bursa Uludağ
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