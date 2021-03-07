Kısa Çalışma Ödeneği bitecek mi? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Yaklaşık bir süredir geçici süreliğine kapanan işyeri ve çalışanları geçimlerini Kısa Çalışma Ödeneği ile sağlamaya çalışıyor. Her ay yapılacak ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını açıkladı!

Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına dair Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği bitecek mi?

Geçtiğimiz hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonucunda alınan kararla, düşük ve orta riskli illerde hafta içi ve hafta sonu saat 07.00 – 19.00 arasında kafe ve restoranların açılması kararlaştırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta içi ve Cumartesi günü saat 07.00 – 19.00 arasında faaliyetlerine devam etme kararı verildiği bildirildi. Bu süreçte çalışanların birçoğu iş yerlerine geri döndü. Kafe ve restoranların %50 kapasite ile çalışması sebebi ile bu iş yerlerinde halen çalışan binlerce vatandaş işsiz durumda. Yaklaşık bir senedir geçici süre ile kapatılan işyeri ve işyeri çalışanları Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanıyordu.

Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceği bilgisi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz.” demişti. Bu açıklama ile beraber Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceği netleşmiş oldu.



