Kışı hem sıcacık hem tarz geçirin! 5000 TL altı Adidas mont modelleri

Montların, kabanların fiyatlarının sürekli arttığı şu dönemde, sizi uzun yıllar götürecek kaliteli bir mont satın alıp bütçenizi korumak niyetindeyseniz doğru yerdesiniz. Soğuk kış günlerinde sıcaklığınızı ve şıklığınızı korumanızı sağlayacak 5000 TL altı uzun ömürlü Adidas mont modellerini sizin için seçtik. Kaz tüyü dolgululardan şişme montlara, gelin sizin için seçtiğimiz modellere birlikte bakalım.

1. Sıcaklık garantili: Adidas Erkek Mavi Mont

Sıcaklık düştüğünde etkili bir koruma sağlayan %80 ördek tüyü dolgusu ve %20 kuş tüyü ile dikkat çeken Adidas erkek mont, PFC içermeyen su geçirmez kaplamasıyla çiselemeye karşı ekstra koruma sunarken standart kesimi, astarlı kapüşonu ve tam fermuarı sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Çıtçıtlı cepleri telefonunuzu ve eşyalarınızı güvenli bir şekilde taşımanıza olanak tanırken dışı %100 geri dönüştürülmüş polyesterden oluşan mont plastik atıkların azaltılmasına katkıda bulunarak şıklığı ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.

2. Stil ve konforu bir araya getiren: Adidas Erkek Sarı Mont

Kalitesi ve şık tasarımıyla öne çıkan Adidas mont modelinin ana malzemesi uzun ömürlü kullanım sağlayan polyesterden üretiliyor. Kuş tüyü dolgusu hafifliğiyle birlikte etkili bir şekilde ısıyı muhafaza ederek soğuk hava koşullarında sıcak ve konforlu bir deneyim sunuyor. Su tutmaz özelliği sayesinde yağışlı havalarda dahi kuru kalmanızı sağlayan montun sarı rengi, spor ve şehir yaşamında tarzınızı yansıtmanız için modern ve enerjik bir seçenek yaratıyor.

3. Cesur ve şık bir tarz arayanlar: Adidas Kadın Günlük Pembe Mont

Adidas Kadın mont sade tasarımı ve %80 ördek tüyü ile %20 tüy dolgusuyla soğuk hava koşullarında şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. Su itici kaplama yağmurlu günlerde koruma sunarken geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olan mont sürdürülebilir bir moda anlayışını yansıtıyor. Montun fermuarlı kapatma türü kolay giyip çıkarmayı sağlarken standart kesimi ve pembe tonu ile her tür kıyafetle kolayca kombinlenebilen bir tasarıma sahip.

4. Her türlü outdoor ve şehir aktivitesi için: Adidas Erkek Beyaz Mont

Minimalist bir görünüme sahip Adidas'ın outdoor stili ve şehir hayatına uygun tasarlanmış olan montu kış aylarında şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Tam boy fermuarı ve dik yaka detayıyla şıklığı vurgulayan normal kesimli mont, özel sentetik yalıtımı sayesinde soğuk hava koşullarında sıcaklığı korurken hafif yapısı ile rahat bir kullanım sunuyor. Çevre dostu %90 geri dönüştürülmüş polyester ile %10 polyester dolgu malzemesiyle tasarlanan mont fermuarlı cepleri ile kullanışlılığı artırırken PFC içermeyen su tutmaz yüzeyiyle yağmurlu günlerde sizi ıslanmaktan koruyor.

5. Günlük hayatta rahatlık ve tarz arayanlar için: Adidas Erkek Kahverengi Mont

Kahverengi ve krem rengindeki Adidas mont erkek bireylerin günlük yaşamlarında kullanabileceği ideal bir model. Fermuarlı kapatma sistemi ile giyip çıkarmayı kolaylaştıran montun makinede yıkanabilir olması da kullanımını daha pratik hale getiriyor. Sabah yürüyüşleri veya hafta sonu gezintileri için tasarlanan Adidas mont sıcak kalmanızı sağlayarak konforlu bir deneyim sunuyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olan model, çevre dostu bir seçenek sunarken çıtçıtlı cepleri ile de kullanışlılığı artırıyor.

6. Şehirde ve doğada aktif olanlara: Adidas Kadın Yeşil Mont

Makinede yıkanabilir olmasıyla kullanım kolaylığı sağlayan Adidas Kadın Yeşil Montun geniş ve rahat kesimi modern bir görünüm sunarken tam boy fermuarlı ve dik yakalı tasarımı ile şık bir duruş sağlıyor. %100 geri dönüştürülmüş polyester malzemesi ile sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım sunan Adidas mont elastik manşetleri ve ayarlanabilir alt kısmı, ısıyı içeride tutarak maksimum konfor ile soğuk havalarda dahi sıcaklık koruması sağlıyor. Ayrıca fermuarlı ön cepleri ile anahtar ve cep telefonu gibi önemli eşyalarınızı her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

7. Çevre dostu seçenek: Adidas Erkek Mavi Mont

Soğuk hava koşullarında üst düzey koruma ve konfor sunan Adidas Erkek Mavi Mont gizli manşetleri sayesinde yağmuru ve rüzgarı etkili bir şekilde dışarıda tutuyor. Elastik kapüşonu ve rüzgara karşı koruma bandı ekstra koruma sağlarken dolgulu sentetik yalıtımı, şehirdeki gezilerden açık hava yürüyüşlerine kadar her ortamda sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. PFC içermeyen su tutmaz yüzeyi ve en az %60 oranında geri dönüştürülmüş polyester içeren mont çevre dostu bir seçenek sunuyor.

8. Şıklık ve rahatlık bir arada: Adidas Erkek Günlük Krem Mont

Hem spor aktivitelerinde hem de günlük kullanımda şık ve modern bir görünüm sunan Adidas Erkek Günlük Krem Mont, fermuarlı kapatma özelliği sayesinde pratik ve kullanışlı bir dış giyim parçası. Makinede yıkanabilir olan mont kolay ve pratik bir temizlik sunuyor. Krem rengiyle de dikkat çeken mont, her türlü günlük kombininize kolayca uyum sağlayan bir tasarıma sahip.

9. Soğuk günlerde stilinizi ön plana çıkarın: Adidas Kadın Siyah Mont

Adidas Kadın Siyah Mont fermuarlı kapatma özelliği ile kullanımı kolaylaştırırken hem spor hem de günlük şıklığı bir araya getirerek tarz ve konfor sunuyor. Kollarında, markanın imzalı üç şerit detayına sahip olan mont sadece elde yıkanabiliyor. Pürüzsüz taftet astarı sayesinde vücuda güzel oturan Adidas mont slim fit tasarımı ile de bedeni saran bir kesime sahip. Gizli fermuarlı cepleri ile eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyabileceğiniz montun kapüşonu da rüzgarlı havalardan yüzünüzü ve başınızı korumayı sağlıyor.

10. Üstün koruma sunan: Adidas Varilite Erkek Siyah Mont

Katlanabilir yapıdaki şık tasarımı ve soğuk havalarda mükemmel koruma sağlayan hafif kuş tüyü yalıtımı ile dikkat çeken mont polyester malzeme bileşimi ve dikişsiz tasarımıyla öne çıkıyor. Her mevsim kullanıma uygun olan Adidas kaz tüyü mont, yan cepleri sayesinde eşyalarınızı taşımanızı sağlıyor. Conextbaffles kuş tüyü bölmeleri ile daha iyi rüzgar koruması ve su tutmazlık sağlayan montun tam boy fermuar ve yüksek dik yakayı ekstra koruma sunuyor. Spor ve şehir hayatında mükemmel bir tercih olan montun makinede yıkanabilir olması da pratik bir temizlik sağlıyor.

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