Kısırlık sadece kadınların sorunu değil! Dünyada 6 çiftten biri kısırlıkla mücadele ediyor: infertilite nedir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Ataman Yıldırım, halk arasında kısırlık olarak adlandırılan ‘infertilite’ hakkında bilgilendirmede bulundu. Op. Dr. Yıldırım, “İnfertilite, düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik elde edilememesi durumudur. Ancak bu tanım herkes için geçerli değildir" dedi.

"KADININ YAŞI GEBELİK İÇİN ÖNEMLİDİR"

Op. Dr. Yıldırım, "Kadın yaşı 35’in üzerindeyse, 6 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması infertilite açısından değerlendirilmelidir. Çünkü kadın yaşı ilerledikçe yumurtalık rezervi azalmakta, yumurtaların kalitesi düşmektedir. 30 yaşından sonra doğurganlık kapasitesi azalmaya başlamaktadır. 35 yaş sonrasında bu azalma hızlanır. 40 yaşından sonra gebelik şansı doğal yollarla oldukça düşer. Bu nedenle 35 yaş üstü kadınlarda zaman kaybetmeden hekime başvurmak önemlidir. Yumurtalık rezervi, hormonal değerlendirmeler ve ultrason ile basitçe ölçülebilir."

"İNFERTİLİTE VAKALARININ YÜZDE 40’I ERKEKTİR"

Op. Dr. Yıldırım, "Toplumda yaygın kanının aksine, infertilite yalnızca kadın kaynaklı bir problem değildir. Tüm infertilite vakalarının yaklaşık yüzde 40’ı erkek faktöründen kaynaklanmaktadır. Sperm sayısı, hareketliliği ve yapısı gibi parametreler basit bir semen analiziyle değerlendirilebilir” dedi.

‘ADET DÜZENSİZLİĞİ GEBELİĞİ ZORLAŞTIRABİLİR’

Op. Dr. Yıldırım, kısırlık şüphesi düşündüren aşağıdaki durumlardan biri varsa, bir yıl beklenmeden bir kadın doğum ya da infertilite uzmanına başvurulması gerektiğini belirterek, “Kadın yaşının 35’in üzerinde olması. Düzensiz veya hiç olmayan adet döngüleri. Bilinen polikistik over sendromu (PCOS), endometriozis veya tüplerle ilgili sorunlar. Geçirilmiş pelvik enfeksiyonlar ya da ameliyatlar. Erkekte bilinen varikosel, testis travması, sperm sayısı düşüklüğü. Daha önce yaşanmış tekrarlayan düşükler. Ailede erken menopoz öyküsü. Bu durumlardan biri varsa kadın doğum ya da infertilite uzmanına başvurulması gerekir” dedi.

‘TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIR’

Günümüzde infertilite tedavisinde oldukça etkili yöntemlerin mevcut olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yıldırım, “Adetin belirli günlerinde yapılan hormon testleri, ultrasonografik değerlendirmeler, rahim filmi (HSG) ve sperm analizi gibi basit tetkiklerle problemin kaynağı büyük oranda saptanabilir. Tedavi süreci, yumurtlama takibi, aşılama (IUI) ve tüp bebek (IVF) gibi basamaklarla kişiye özel olarak planlanır. Son olarak infertilite konusunda gecikmeden uzman görüşü almak hem zaman kazandırır hem de başarı şansını artırır. Bu, aynı zamanda çiftlerin yaşadığı psikolojik yükün hafiflemesini sağlar. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, başarı oranları da o kadar yüksek olur” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır