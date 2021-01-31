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Kısıtlamada izin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

31.01.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada izin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

Edirne’de, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu, izin belgesi olmayan sürücü G.D., "Benim iznim var, vali beyle görüşebilirsiniz" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Polis memurundan olumsuz cevap alan G.D. hakkında tutanak tutuldu.

Edirne’de motosikletli polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasında araçlara yönelik uygulama yaptı. Kavşakta durduğu araç sürücülerine izin belgesi soran ekipler, maske kontrolü de yaptı. Ekipler, uygulama sırasında G.D. isimli sürücünün kullandığı otomobili durdurdu. Üzerinde izin belgesi olmayan aracı kenara çektiren ekiplerle, sürücü G.D. arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.Sürücü G.D., polisin kendisi hakkında ‘izin belgesi olmaması’ nedeniyle tutanak tutacağını öğrenmesi üzerine, valilikten izni olduğunu, vali ile görüşebileceklerini belirtti. G.D., “Benim valilikten iznim var, vali beyle görüşebilirsiniz." dedi. G.D.’nin sözleri üzerine polis memuru, Edirne Valisini aramayacağını ifade ederek, "Ben vali beyle şu an temasta bulunamam. Biz size ceza yazmıyoruz. Tutanak tutacağız ve bu valiliğe tebliğ edilecek. Amacımız sizi zor durumda bırakmak değil. İzin kağıdınız olmadığı için tutanak tutmak zorundayız" şeklinde konuştu. Polisin tuttuğu tutanağı imzalamayan G.D., daha sonra uygulama noktasından uzaklaştı.

KIZILAY'DAN İKRAM

Bu arada Türk Kızılayı Edirne şubesi, kentte kısıtlamada uygulama yapan polis ekiplerine, hijyen seti ve çay ikramında bulundu.

DHA

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